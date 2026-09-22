Сиди за "Възраждане" на изборите: Водят битка с вятърни мелници

„Възраждане“ се опитва да направи препратка към президентския вот отпреди години, когато Волен Сидеров стигна до балотаж, но този сценарий не може автоматично да бъде повторен. Това заяви Александър Сиди от ВМРО пред Нова телевизия, коментирайки стратегията на партията преди президентските избори. По думите му Костадин Костадинов „води битка с вятърни мелници“, а част от политическите послания на „Възраждане“ се припокриват с позиции на „Прогресивна България“.

Част от избирателите вече са отишли другаде

Според Сиди част от хората, които в миналото са подкрепяли „Възраждане“, вече са дали гласа си за „Прогресивна България“, защото според него партията на Костадинов не е успяла да даде достатъчно на собствените си избиратели. На тази база той изрази съмнение, че президентският вот ще донесе съществен ръст за „Възраждане“.

Сиди коментира и поведението на ГЕРБ, която не издигна собствена президентска двойка. Според него собствен кандидат би могъл да покаже реалния размер на подкрепата за партията в момента и евентуално нейно свиване. В същото време той не смята, че припознаването на друга кандидатура непременно би донесло по-добър резултат.

„Борисов ще стои отстрани и ще гледа мача“, обобщи Сиди стратегията на лидера на ГЕРБ.

Думите му идват в самия край на процедурата по регистрация. Според решението на ЦИК кандидатите за президент и вицепрезидент могат да подават документите си до 17 часа на 22 септември, а изборите са насрочени за 25 октомври. Предизборната кампания започва на 25 септември.

Борисов няма как да играе скрито

След коментара на Сиди експертът по публични и политически комуникации Наталия Димитрова постави акцент върху това как ще се разпредели политическата подкрепа в оставащите дни преди официалния старт на кампанията.

По думите й забавянето на „Възраждане“ при обявяването на президентската двойка е било начин партията да задържи вниманието върху себе си в момент, когато в сходен политически сектор вече има няколко претенденти.

Димитрова обърна специално внимание и на позицията на Бойко Борисов. Според нея, ако лидерът на ГЕРБ реши да насочи своите избиратели към конкретна кандидатура, това трябва да бъде направено публично и ясно.

„Няма как да играе скрито“, заяви тя и добави, че в един момент Борисов ще трябва да каже нещо на собствените си избиратели за президентския вот.