България с важно послание от ООН: Диалогът е първата стъпка към решение

България ще използва 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, за да настоява за активна дипломация, диалог и търсене на мирни решения на международните конфликти. Това заяви външният министър Велислава Петрова пред български журналисти в Ню Йорк. Според нея срещата на високо равнище не е мястото, където непосредствено се вземат конкретните решения, но именно там се определят политическите насоки и се задава тонът на международните отношения.

Мултилатерализмът е поставен на изпитание

„Смятам, че ще бъде успех, ако видим от повече държавни глави и правителствени ръководители призив за активни дипломатически усилия и мир“, каза Петрова. По думите й икономиките и обществата имат нужда именно от подобен подход, около който държавите могат да намерят обща основа.

Външният министър призна, че многостранната система в момента преминава през сериозно изпитание, но подчерта, че ООН многократно е доказвала значението си. Един от големите плюсове на форума според нея е възможността на едно място да присъстват представители дори на държави, които се намират в конфликт помежду си. „Това може да доведе до диалог, а това е първата стъпка към постигането на решение“, заяви Петрова.

Поглед към Тръмп, Китай и Гренландия

Петрова постави специален акцент и върху големите международни срещи, които могат да повлияят върху глобалната сигурност. Тя изрази надежда предстоящите разговори на високо равнище между САЩ и Китай, както и между Вашингтон и Дания по въпроса за Гренландия, да доведат до ясни решения.

Темите са сред най-внимателно следените в рамките на дипломатическата седмица. Доналд Тръмп и китайският президент Си Цзинпин се подготвят за нова среща на фона на споровете за търговията, изкуствения интелект и редица геополитически въпроси. Паралелно САЩ, Дания и Гренландия подготвят споразумение за разширяване на американското военно присъствие на острова като част от по-широките промени в сигурността на Арктика.

България поставя свързаността във фокуса

Петрова говори и в дискусията „Женското лидерство в епоха на геополитически промени“, където подчерта необходимостта жените да имат по-значима роля в обществения и политическия живот. Наред с това тя акцентира върху стратегическото положение на България в транспортните и енергийните връзки между Европа и Азия.

Страната ни ще бъде домакин през 2027 г. на регионална среща на върха за свързаността, насочена към т.нар. Среден коридор между Европа и Азия. Това е една от темите, които София поставя в разговорите си с международните партньори в Ню Йорк. Петрова подчерта, че България използва различните формати, в които участва, за да настоява едновременно за сигурност, свързаност и дипломатически решения.

Няма планирана среща със Северна Македония

Външният министър уточни, че по време на сесията в Ню Йорк няма планирана двустранна среща с делегацията на Република Северна Македония.

Петрова коментира и проверката на българския посланик в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. По думите й резултатът се очаква през следващите няколко седмици. Тя е разпоредила проверка на място, което означава, че екип на външното министерство трябва да пътува до ОАЕ, а не само да извърши документална проверка от София. Петрова уточни още, че посланик Йорданов все още не е пристигнал в България.