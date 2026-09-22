Велислава Петрова с дипломатически маратон в Ню Йорк

Поредица от двустранни срещи и участия във важни международни формати отбелязаха първия ден от програмата на външния министър Велислава Петрова в Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Основните теми в разговорите бяха сигурността, икономическото сътрудничество и изграждането на по-надеждни транспортни и енергийни връзки между Европа и Азия.

Петрова разговаря с външните министри на Алжир Ахмед Атаф, Грузия Мака Бочоришвили и Чили Франсиско Перес Макена, както и с държавния министър на външните работи на Катар Султан бин Саад Ал Мурайхи. В центъра на срещите бяха двустранните отношения, политическият диалог и възможностите за по-силно икономическо сътрудничество.

Особено внимание в разговорите с Грузия и Катар беше отделено на Регионалната среща на върха за свързаността, чийто домакин ще бъде България през 2027 г. Целта е да бъдат развивани по-сигурни и диверсифицирани транспортни, енергийни и икономически маршрути между Европа, Черноморския регион, Южен Кавказ, Близкия изток и Азия. Форумът се очертава като една от по-важните международни инициативи, които България ще домакинства през следващата година.

В рамките на деня Петрова се срещна и със Сима Сами Бахус, заместник-генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на „ООН Жени“. България потвърди подкрепата си за по-ефективна и прозрачна работа на организацията, както и за по-пълноценно участие на жените в обществения и политическия живот.

Външният министър разговаря и със световни икономически лидери във формат на Световния икономически форум, а по-късно участва в неформална среща на външните министри от ЕС заедно с колегите им от Австралия, Япония, Индия и Южна Корея. Сред обсъжданите въпроси бяха международната сигурност, устойчивостта на глобалните вериги за доставки и необходимостта от по-тясно сътрудничество в условията на растящо геополитическо напрежение.

Петрова е в Ню Йорк от 21 до 25 септември като част от българската делегация за Общия дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.