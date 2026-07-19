Всичко по темата Външна политика

Костадинов: Външната ни политика е „миш-маш“ от лъжи!
Депутатът поиска оставката на външната ни министърка
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Депутатът поиска оставката на външната ни министърка
И обясни кое е най-важното за нея
София отчита напредък по техническите изисквания за сигурност, а последният голям критерий остава пр...
Според външния министър националният интерес изисква всяка мярка да бъде оценявана от институциите,...
Отношението на обществото към изпълнителната власт ще се отрази пряко върху вота, предупреди тя
Велислава Петрова и Матиас Корман потвърдиха в Париж, че страната остава в добра позиция да приключи...