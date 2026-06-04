България ускорява финалната права към членство в клуба на богатите

България остава в добра позиция да приключи техническата фаза по присъединяването си към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) още през тази година, стана ясно след среща на външния министър Велислава Петрова с генералния секретар на Организацията Матиас Корман в Париж. Разговорът се проведе в рамките на годишната министерска среща на Съвета на ОИСР.

Петрова подчерта, че членството остава основен външнополитически приоритет на новото българско правителство. Темата беше поставена и в по-широк контекст - индустриална политика, отворени пазари, конкурентоспособност и икономическа дипломация.

Финалната фаза на присъединяването остава ключов приоритет

Велислава Петрова заяви пред Матиас Корман, че България е поела ангажимент да завърши техническата фаза на процеса на присъединяване възможно най-скоро. По думите й работата с ОИСР е сред най-важните линии във външната политика на кабинета, защото членството в Организацията е свързано не само със статус, а с приемане на високи стандарти в управлението, икономическата среда и публичните политики.

„Високо ценим тясното, позитивно и конструктивно сътрудничество със Секретариата на ОИСР през целия процес на преговори за присъединяване“, заяви министър Петрова.

От своя страна генералният секретар Матиас Корман потвърди личния си ангажимент към процеса по разширяване на Организацията. Той подчерта, че България остава в добра позиция да приключи техническата фаза в рамките на настоящата година - сигнал, който поставя страната сред кандидатите с реален шанс за бързо придвижване напред.

Двамата потвърдиха общата оценка, че присъединяването на България към ОИСР ще има взаимноизгоден характер. Те изразиха готовност да продължат тясното сътрудничество, така че процесът да бъде завършен успешно.

Дебатът за индустриалната политика

Петрова участва в годишната среща на Съвета на ОИСР на ниво министри, която се провежда на 3 и 4 юни в Париж. Форумът събира представители на държавите членки, страните кандидати за присъединяване, партньорски държави и международни институции, включително Европейската комисия.

Тазгодишната среща преминава под мотото „Към индустриална политика, допринасяща за отворени пазари, растеж и просперитет“. Темата е особено важна за страни като България, които се стремят да съчетаят привличането на инвестиции с по-висока конкурентоспособност, по-добри регулации и по-активно участие в международните икономически процеси.

Българският първи дипломат участва в дискусиите в рамките на сесията, посветена на подобряването на регулаторните рамки за конкуренция и конкурентоспособност. В изказването си Петрова подчерта, че в динамична международна среда индустриалната политика трябва да създава условия за иновации, инвестиции и лоялна конкуренция.

Икономическата дипломация в центъра на външната политика

В Париж Велислава Петрова постави акцент върху икономическата дипломация като част от съвременната външна политика. Посланието е, че външнополитическите контакти вече не се изчерпват с политически диалог, а трябва да водят и до конкретна подкрепа за бизнеса, инвестициите и стратегическите сектори.

„Икономическата дипломация е неразделна част от съвременната външна политика. Нашата задача е да изграждаме предвидима бизнес среда, да подкрепяме българските предприятия в достъпа им до нови пазари и да насърчаваме инвестиции и партньорства в стратегически сектори като иновациите, дигиталните технологии и енергетиката“, заяви министър Петрова.

По думите й България вече е доказала, че може успешно да се доближава до най-високите международни стандарти и ще продължи последователно по този път. В този смисъл присъединяването към ОИСР се представя като инструмент за по-дълбока модернизация - не само като дипломатическа цел, а като рамка за по-добра институционална и икономическа среда.

Срещи за напредъка и нови международни контакти

В рамките на министерската среща Петрова проведе и разговор със Сихасак Фуангкеткео, заместник министър-председател и министър на външните работи на Кралство Тайланд.

Така участието в Париж беше използвано и за разширяване на двустранния дипломатически контакт извън европейския кръг.

Българският външен министър проведе и координационна среща с Гита Котари, координатор по присъединяването в ОИСР.

На нея са били обсъдени напредъкът на България, предстоящите етапи и приоритетите в рамките на процеса.

Тези разговори очертават двойния дневен ред на София - техническо приключване на присъединяването и по-активно позициониране на България в международния икономически дебат. Ако техническата фаза бъде завършена в рамките на годината, членството в ОИСР ще се превърне в един от най-важните външнополитически успехи на новото правителство.

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