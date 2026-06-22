Цветанка Андреева: ДПС отново може да е решаващ фактор на президентския балотаж

Предстоящите президентски избори няма да бъдат сблъсък на партийни кандидати, а на личности, издигнати от инициативни комитети. Тази прогноза направи политологът Цветанка Андреева в ефира на радио „Фокус“.

Андреева отбеляза, че в България вече се е превърнало в традиция имената да се обявяват в последния момент, за разлика от световната демократична практика, при която имиджът и кандидатурите се разработват и тестват дълго преди старта на кампанията.

По думите ѝ партиите в момента са изключително предпазливи, а бъдещите претенденти ще търсят по-широка обществена подкрепа. Ако се затворят само в рамките на една политическа сила или коалиция, те рискуват да не достигнат до достатъчно голям кръг от избиратели, посочи политологът.

Във връзка със спряганата в публичното пространство двойка Димитър Главчев – Живко Коцев, Андреева я определи като обречена от гледна точка на спечелването на вота.

Тя я описа като технопартийна номинация, която дори и зад паравана на инициативен комитет, би се ограничила единствено до електоралната подкрепа на коалицията ПП-ДБ и трудно би привлякла гласове извън тези среди.

Политологът коментира и

възможността за кандидатура на Илияна Йотова, подкрепена от настоящия държавен глава

Липсата на категорична и явна подкрепа от страна на Румен Радев към настоящия вицепрезидент към момента прави подобна прогноза съмнителна, смята Андреева.

Тя обаче допълни, че обстоятелствата вероятно ще го принудят да застане зад нея, тъй като пред обществото би се обяснило трудно защо не я подкрепя след девет години съвместна работа. Въпреки това, според политолога, Йотова трудно би повторила изборния успех на Радев.

Тя може да разчита на левия и евроскептичния вот, но няма как да мобилизира толкова мащабна подкрепа, категорична бе Андреева, като добави, че ДПС отново може да се окаже решаващият фактор при евентуален балотаж.

В анализа си Андреева предупреди, че отношението на обществото към изпълнителната власт ще се отрази пряко върху вота и по-конкретно върху подкрепата за кандидата, зад когото ще застане настоящият президент.

Тя изрази критика към външнополитическите действия на Румен Радев, като посочи, че когато той дестабилизира проевропейската позиция на страната, нанася щети върху националните интереси.

Накрая политологът не изключи и варианта Радев да даде рамо на кандидат, който формално няма видима обвързаност с него.

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