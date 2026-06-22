Атидже Вели изобличи Демерджиев пред ПАСЕ

Незаконните действия на МВР по време на изборите продължават и при министър Демерджиев. Това заяви народният представител от ДПС Атидже Алиева-Вели в изказването си по време на Пленарна сесия на ПАСЕ в дебат по доклада от мисията на ПАСЕ за наблюдение на изборите в България, проведи на 19 април.

На първо място бих искала да благодаря на докладчика за подобрението на доклада. Мисията на ПАСЕ за наблюдение на изборите създава високи очаквания у българските граждани за обективност и със съжаление отбелязвам, че в доклада са включени текстове, базирани на медийни клишета, които остават далече от обективността, каза Вели.

В доклада също така липсва информация за полицейския натиск и полицейския произвол. Акции, арести, обиски - често на ръба на закона или в нарушение на закона. Изземване на финансови средства при спорни обстоятелства, показни действия, демонстрация на власт, посочи народният представител от ДПС.

По публична информация, резултатът е повече от показателен - от близо 3000-те гръмко рекламирани "удари" против "купения вот", образувани са само ...34 досъдебни производства! 0,1 % По останалите, не някой друг, а полицията ги е докладвала в прокуратурата, с мнение, че липсва извършено престъпление, а в повечето случаи полицаите са действали не по реални сигнали, а по анонимни доноси, което е законово недопустимо! - категорична бе Вели.

Незаконните действия на МВР продължават и в редовното правителство от министър Иван Демерджиев. Показният арест на кмета на Кърджали без съдебна заповед и документи, незаконното и публично извеждане, показната употреба на сила и натиск са разправа с политически опоненти от министър Демерджиев, който беше и кандидат от област Кърджали, изтъкна Атидже Вели.

И последно, ограничението за образуване на секциите в трети държави наруши изборните права на български граждани, особено в Турция, Великобритания и САЩ. Още тогава ние ДПС се противопоставихме и вече внесохме законопроект за изменение на Изборния кодекс, с който да отпадне това дискриминационно и противоконституционно ограничение на политическите права на български граждани, каза още народният представител от ДПС.

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