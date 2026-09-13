Атидже Вели изобличи Демерджиев пред ПАСЕ
Незаконните действия на МВР по време на изборите продължават и при министър Демерджиев, каза депутатът от ДПС
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Незаконните действия на МВР по време на изборите продължават и при министър Демерджиев, каза депутатът от ДПС
Евродепутатите предупреждават, че напредъкът е недостатъчен
Няма да ви позволим да овладеете нито една система в България, категоричен е той
Няма по-антибългарско гласуване от нейното, каза Станислав Балабанов
Поводът е, че вчера ДПС-Ново начало с лидер Делян Пеевски стана част от Групата на консерваторите и патриотите в ПАСЕ
Това стана по решение на групата, която проведе свое заседание в рамките на редовната сесия на ПАСЕ
МВР разкри денонощна телефонна линия за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес
Отбелязаха, че е постигнат значителен напредък
Депутатите от ДПС с важни постове
Гълъб Донев се срещна с делегация на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Делегацията на ПАСЕ ще има дистанционни срещи с лидери и представители на български политическите партии и коалиции
Избраха Пьотр Толстой за заместник-председател на Асамблеята
Всички български представители, без пратеника на "Воля", са се въздържали при гласуването
Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с докладчиците на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа по пост-мониторинговия диалог с България...
Външният министър Даниел Митов, заяви, че "демократичните практики, образованието и активната позиция на младите са най-доброто противодействие на екс...
По време на кампанията за местния вот изтече срокът за внасяне на допълнителни предложения за промени в Конституцията между първо и второ четене в час...
Известният български правозащитник и адвокат Йонко Грозев е новият български съдия в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург за мандат...
София. Предсрочните парламентарни избори преминаха под знака на отлив на избиратели и липса на доверие в избирателния процес. Това стана ясно от Дори...
София. "Трябва да върнем хората към изпълнението на гражданския им дълг да упражнят правото си на глас на изборите". Това заяви министър-председателят...
София. „Служебното правителство работи за произвеждането на свободни и честни избори, но не по-малка отговорност за прозрачността на изборния процес н...