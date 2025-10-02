Цонев занули соросите от ПП-ДБ: Политически доносници!

“Мантрата върховенство на закона е мантра на Сорос обществото. Тази мантра я подкараха в България и зад нея се криеше нищо друго, освен овладяване на съдебната система. Създадоха Съюза на съдиите и започна съдебната система да куца“. Това заяви от парламентарната трибуна зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев по повод грандиозния скандал с Надежда Йорданова от ДБ, която гласува срещу България в ПАСЕ.

Бившата правосъдна министърка ПП-ДБ се оказа българският представител в ПАСЕ, който е гласувал "въздържал се" относно отпадането на мониторинговия механизъм над страната ни. От общо 105 гласа има само 3 "против" - и трите на представители на Северна Македония, както и 1 глас "въздържал се" - на Надежда Йорданова.

Припомняме, че с огромно мнозинство снощи въпросният механизъм беше свален и България вече не е под мониторинг.

След гръмването на скандала със срамния вот на Йорданова ПП-ДБ излязоха с декларация, за да я защитят. Наблюдението над България „трябвало да остане", това бил "сигнал", че не може да се каже "всичко е наред с правосъдието", обяви Божидар Божанов.

Това предизвика гневната реакция първо на зам.-председателя та ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов, след това на Йордан Цонев.

“Постмониторинговият механизъм има два края - да бъде прекратен или да бъде удължен към пълен мониторингов механизъм. Г-жа Йорданова е напълно наясно с това. Тя напълно съзнателно е гласувала България да влезе в пълен мониторингов механизъм. Това сте вие от ППДБ“, заяви Анастасов. И подчерта, че ПП-ДБ са излъгали и ограбили своите гласоподаватели.

“Когато хора, половината от които са обвиняеми за тежки корупционни престъпления и излизат да говорят, е меко казано несериозно“, възмути се Йордан Цонев.

“Няма да има върховенство на закона, докато тази клика пише доноси срещу България!“, подчерта дебело той.

Цонев припомни, че ПП-ДБ направили и друг донос миналия месец, когато поискаха от Брюксел да ни спре 6 милиарда по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Вие сте политически доносници в ущърб на България! Няма да ви позволим да овладеете по никакъв начин никаква система в България и да я използвате срещу България“, завърши Цонев.

