Страшен скандал! Надежда Йорданова гласува срещу България

Страшен скандал гръмна в държавата. Дясната ръка на Христо Иванов Надежда Йорданова, бивш правосъден министър, е гласувала против България. Тя е гласувала заедно със Северна Македония срещу отпадането на мониторинга на ПАСЕ. Това разкри правосъдният министър Георги Георгиев.

Искам преди всичко да благодаря на настоящия ръководител на нашата делегация Деница Сачева, както и на г-н Георг Георгиев, който до скоро ръководеше делегацията. Няма как да благодаря на Надежда Йорданова, бившият правосъден министър, която не е гласувала в подкрепа на тази резолюция, тя и няколко колеги от Северна Македония са единствените, които не са ни подкрепили, подчерта министър Георги Георгиев.

"Къде са ПП-ДБ днес, партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България?! Национално предателство на тези хора - те са предатели", гневно коментира лидерът на ДПС- Ново начало Делян Пеевски.

През последните 26 години България е в постмониторингов процес, в наблюдение на законодателния процес изобщо, обясни министър Георгиев.

„Всички останали единодушно ни подкрепят, като заявяват следното: На първо място, напредък по защита на човешките права, съобразяването с решенията на Европейския съд за правата на човека. На второ място - правосъдната реформа през години, промените, които направихме в различни направления, разбира се, които продължават и днес в зала, тъй като ще изпълним една важна препоръка на ЕС по отношение на ПВУ по отношение на реформа в прокуратурата., предстои след малко да се гледа.

На трето място - защитата в областта на домашното насилие. Знаете - важен, изключително невралгичен проблем, по който колегите преди няколко дни приеха важен закон, имаме ефективни политики вече в тази насока. Наред с това - антикорупционното законодателство, както и закона за сигналоподателите, знаете, че в рамките на това правителство успяхме да усъвършенстваме закона, така че да изпълним и критериите на ЕК. Това са все международни институция, висш форум, който наблюдава дали българското правителство, парламента си изпълняват задачите като изрично - трайната политическа воля на кабинета за изпълнение на ангажименнтите, които България е поела.“, поясни правосъдният министър.

"Въпрос на национално достойнство и гордост е България да не е в режим с изпитателен срок", подчерта министър Георгиев.

"Последните месеци са проведени серия интервюта, по 3-4 министри докладвахме напредъка, казваме какво предстои да се случи, включително и делата за клевета и обида и възможността да се провеждат свободно журналистически разследвания. Трудно някой може да обвини ПАСЕ, че прави услуга на мнозинството", отбеляза той.

Георгиев подчерта, че в доклада се отбелязва трайната политическа воля на парламента ни за ангажиментите, които България е поела.

