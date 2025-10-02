Пеевски размаза ПП-ДБ! Гласуват със Северна Македония срещу България

"Къде са ПП-ДБ днес, партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България. Национално предателство на тези хора - те са предатели", заяви лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

"Ще подкрепим законите. Радев прекали - това не е игра, това е държава. Радев си играе като един политик. Надявам се да спре да използва президентството, както офисите и колите за своята партията. В момента в президентството се пишат устави и се пари партия, викат се хора, събират се бивши областни управители, военни, полицаи. Няма право да използва сградата, институцията и всичко останало, за да прави партията си", каза още той.

„Той прави партия и няма право да използва президентството за това. Румене, излез!", призова Пеевски.

"Ще подкрепим законите", каза той, попитан как ще гласува групата на ДПС-Ново нало по предложенията за промяна в начина, по който се излъчват шефовете на ДАНС и разузнаването. Сега те са назначават с указ на президента по предложение на правителството, а промени в законодателството предвиждат да бъдат определяни с решение на Народното събрание.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com