Атанас Зафиров: Нека разумът надделее над оръжията

„Посрещаме Новата 2026 година с много надежди – за мир и просперитет“, написа във Фейсбук председателят на Националния съвет на БСП, на коалиция БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров. Той изрази надежда това да бъде година, в която разумът надделява над дрънкането с оръжия и Европа отново се утвърждава като континент на диалога и дипломацията в един все по-сложен и динамичен свят, където опазването на човешкия живот и добруването на обикновените хора трябва отново да се превърнат в най-висши ценности.

В публикацията си Зафиров подчертава, че 2026 година трябва да върне стабилността и благоденствието в България, като я свързва с последната крачка от дългия път към пълна европейска интеграция. По думите му този път е начертан още преди десетилетия от далновидни политици, сред които и представители на социалистическото движение, а присъединяването към еврозоната е логичен завършек на този процес.

Според него българското евро не е просто валута, а част от осъзнат цивилизационен избор, който страната прави всеки ден. В същото време Зафиров отбелязва, че влизането в еврозоната не е крайна точка, а начало на нов етап от европейското развитие, в който България трябва целенасочено да гради държавата, каквато обществото иска да види.

В края на посланието си Атанас Зафиров призова новата година да бъде начало на нова страница в общата история на страната и отправи пожелания за здраве, семейно щастие и благополучие към всички българи, като завърши с „Честита Нова 2026 година“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com