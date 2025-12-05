Калин Стоянов смаза Мирчев: Шарлатаните от ПП-ДБ живеят в измислици!

Депутатът от ДПС-Ново начало и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов разобличи лъжите на Ивайло Мирчев. Той посочи колко неверни твърдения е направил съпредседателят на ДБ от пленарна зала в четвъртък.

Ето какво написа Стоянов:

"Ивайло Мирчев е просто един голям лъжец!!!

Вчера, по време на изслушването на вътрешния министър, депутатът Ивайло Мирчев беше разобличен за поредната си лъжа. Този път за негов пост във Facebook от деня преди протеста, в който беше изброил точно пет точки и съответно пет лъжи. Министърът на МВР го опроверга, като представи проверени факти, които не отговарят на написаното от Мирчев.

Но Мирчев не спря с неверните твърдения само по време на изслушването. Той продължи хладнокръвно да лъже и на брифинг пред медиите в Народното събрание.

След като председателят на ДПС, Делян Пеевски, нагледно показа малка част от законопроектите, които са внасяли заедно с Мирчев, Борисов и други народни представители, Мирчев застана пред медиите и без да му мигне окото отново излъга:

„Бях намерил в жандармерията едни бронетранспортьори и тъй като нашата политика в ПП и ДБ винаги е била да подпомагаме Украйна, внесох предложение тези бронетранспортьори да бъдат изпратени в Украйна, за което България получи стотици милиони.“

Прекрасно си спомням, че Мирчев нямаше абсолютно нищо общо с намирането и организацията по предаването на въпросните бронетранспортьори, които бяха с отпаднала необходимост за МВР, морално остарели и

неизправни. Всичко, свързано с тези машини, беше организирано от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които движиха целия процес от осигуряването им, през транспорта и логистиката, до осигуряването на необходимите средства и финалното им предаване на украинската страна.

Единственото, което е направил Мирчев по казуса с бронетранспортьорите на МВР, е да се подпише редом до Пеевски, Борисов, Христо Иванов, Кирил Петков и Христо Гаджев. Това е целият принос на Мирчев по този случай и нищо повече!

Спомням си, че най-голямата трудност тогава беше осигуряването на средства за транспортирането на машините от поделенията, в които се намираха, до украинска територия, както и самата логистика по предаването им. Всички въпроси се решаваха в движение лично от Пеевски и Борисов. Мирчев нито е намерил машините, нито е осигурил средствата за транспорта им, нито е координирал логистиката по предаването. Единственото му участие е един подпис между тези на Борисов и Пеевски.

Това е истината. А какво твърди Мирчев няма особено значение, защото едно е да боравиш с проверени факти, а съвсем друго с

твърдения, вероятности и предположения, което е характерно за шарлатаните от ПП-ДБ."

