Хиляди в Руен подкрепиха стабилността: София не е България!

Хиляди хора се събраха на митинг „в подкрепа на държавността“ в Руен, организиран от ДПС като контрапункт на продължаващите антиправителствени протести в страната. Събитието бе позиционирано като масова демонстрация в защита на стабилността и правовия ред, а присъствието на многобройни партийни структури изпрати ясно политическо послание за подкрепа към редовното правителство и институциите.

„България не е само жълтите павета. Тя е тук на този площад, във всеки град и във всяко малко село. Хората искат едно и също – да живеят достойно, да останат тук при своите семейства. Тук сме, за да изразим своята гражданска позиция по законен начин. Има различни позиции, но тази, която е заявена ясно на последните парламентарни избори, е на отговорните хора, на тези, които показаха, че демокрацията се защитава с действия, а не с обиди и омраза. Тук сме, за да защитим правото да имаме работещо правителство, което работи за хората“, заяви водещият от сцената.

Присъстващите аплодираха думите на председателя на младежката структура на ДПС-Ново начало, който коментира политическата ситуация след изчерпващия институционален цикъл през последните години. „След толкова безвремие – избори след избори, днес имаме едно редовно правителство, което има най-тежката задача през последните години, а именно приемането на еврото. Някои хора, които се пишат за евроатлантици, се възползваха от младите, яхнаха протеста и уж заедно се борим да прескочим тази пропаст, но в момента се опитват да дестабилизират страната и ни водят към нови избори“, посочи той.

В изказванията на много представители от структурите звучеше недоволство от натиска върху ръководството на партията. „На последните избори стотици хиляди хора гласуваха за ДПС с лидер Делян Пеевски. Нито Мирчо, нито Кирчо, нито Кокорчо могат да искат оставката на моя председател“, подчерта председателят на младежката организация в Руен. Той определи перспектива за държава без редовно правителство като „катастрофа“, а от сцената звучаха призиви за сигурност и стабилност.

„Искаме сигурност и стабилност в нашата държава“, добави председателят на Младежката организация в Айтос Реджеп Реджеп.

Николай Андреев от партийната структура в Карнобат насочи вниманието към необходимостта от смиреност в момент на тежка геополитическа криза. Юристът Стефан Кенов също защити позицията, че митингът е форма на демократично заявяване на позиция: „Тук сме, за да кажем, че България не е само жълтите павета, а имаме равни права и гласове. Страната се управлява от закони, а не от шепа хора, които с два протеста искат да свалят редовно избрано правителство“. Той осъди опитите за натиск чрез уличен натиск. „Не може с футболни агитки да съсипеш правовия ред. София не е България. Готови сме и на избори, и без избори да пазим демокрацията и тази държава. Да живее България“, завърши той.

„Много се радвам, че виждам пълен площад! Всички тук искаме стабилна държава, която да се грижи за нашите родители и деца. Работим във вярната посока. Нашият глас в Руен не е по-тих от този на жълтите павета в столицата“, заяви областният председател на ДПС-Ново начало Христо Широков. Той подчерта: „Заставаме зад нашия лидер Делян Пеевски и народните ни представители“.

Участниците носеха плакати с послания: „Несебър казва „Не на омразата“, „Несебър иска работа, а не ТикТок политици“, „Не на омразата“, „Искаме сигурност и стабилност“. На един от транспарантите се виждаше снимка на лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, под която бе написано: „Вземай си пуделите и изчезвай!“.

