На митинга в Момчилград! Специално послание от Ердоган

На обновения централен площад в Момчилград се проведе възпоменателен митинг в памет на жертвите на т.нар. „Възродителен процес“.

Именно на това място е издигнат първият в България паметник на жертвите на комунистическия режим, а датата 26 декември има особено трагично значение за местната общност.

На 26 декември 1984 година момчилградчани излизат на мирна демонстрация срещу насилствената смяна на имената. Протестът е жестоко потушен от милиция и войска, като събитията завършват с убити и множество ранени. Момчилград и близките села Нановица, Равен, Горско Дюлево, Ауста и Груево дават своите свидни жертви в защита на основни човешки права – правото на самоопределение и свобода на вероизповедание, предаде 24 Родопи.

Да почетат паметта на загиналите на площада се събраха множество жители на града и региона, гости от вътрешността на страната и от Турция, бивши политзатворници и репресирани от комунистическия режим. На възпоменанието присъстваха почти цялата парламентарна група на ДПС-Ново начало, генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манав, главният мюфтия Мустафа Хаджъ, депутати от турския меджлис, кметове на турски общини, както и представители на изселнически организации.

Кметът на общината Илкнур Кязим прочете обръщение, което президентът на Турция Реджеб Ердоган изпрати по повод 41-годишнината от декемврийските събития.

"Изпращам най-сърдечни поздрави към всеки от вас, които сте се събрали, за да почетете паметта на жертвите на асимилационната политика на комунистическия режим. Република Турция винаги ще подкрепя Вас в името на демокрацията, мира и стабилността в България. Чрез вас поздравявам всички граждани на нашия непосредствен съсед и съюзник в НАТО Република България“, се казва в посланието на Реджеб Ердоган.

„Преди 41 години момчилградчани се събират на този площад и носят само своите сърца. Единственото, което искат е да не им бъдат отнемани изконните човешки права - правото на самоопределение и на вероизповедание. Момчилград и селата Нановица, Равен, Горско дюлево, Ауста и Груемо дават своите своите свидни жертви. Всяка година ние се събираме, за да се поклоним пред тяхната памет и да кажем: "Никога повече. Ние сме български граждани, живеем и работим в България и България е нашия дом. Искаме да бъдем равноправни граждани", заяви в словото си кметът на Момчилград Илкнур Кязим. Тя благодари на лидера на ДПС Делян Пеевски и на всички депутати от ПГ на ДПС-Ново начало, че в региона вече се инвестира и местните хора вече се чувстват като пълноправни граждани.

„Декември месец за нас е месец на тъга и почит към отдалите живота си, за да могат техните деца да живеят в една европейска и демократична България“, заяви заместник-председателят на ДПС и кмет на община Кърджали Ерол Мюмюн. Той каза още, че идващите поколения трябва да знаят за случилото се, за да не допуснат повторението на подобни събития.

Ерол Мюмюн отбеляза, че лидерът на ДПС Делян Пеевски е дал нов тласък и хоризонт пред партията и е отворил нова страница в начина на правене на политика, като е извадил на преден план работата за хората.

„Делян Пеевски се осмели да заяви, че никога повече симпатизантите на ДПС няма да се чувстват като втора категория хора. Той беше единственият, който направи така че за много кратко време ние всички усетихме какво означава да си равноправен гражданин на България“, каза още Ерол Мюмюн.

Възпоменателният митинг завърши с молитва, посветена на жертвите на т.нар. „възродителен процес“, отслужена от главния мюфтия Мустафа Хаджъ.

