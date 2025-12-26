ДПС се поклони пред жертвите на насилствената смяна на имената на българските турци и мюсюлмани

Ръководство на ДПС и ПГ на ДПС – НОВО НАЧАЛО, народни представители, кметове, общински съветници, областни и общински председатели на ДПС, членове и симпатизанти от цялата страна поднесоха венци и цветя пред паметника – чешма на най-малката жертва на т. нар. „Възродителен процес“ - „Тюркян чешма“ в с. Могиляне. Венец бе поднесен и от името на председателя на ДПС и ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски.

На възпоменателния митинг в памет на жертвите и отбелязването на 41 години от първите мирни протести срещу насилствената смяна на имената на турците и мюсюлманите в България се събраха хиляди хора, които сведоха глави в тяхна памет. От трибуната на митинга бе напомнено, че “Истината, паметта и човешкото достойнство са основата, върху която градим нашето бъдеще, но паметта за тези събития трябва да се съхранява и предава на поколенията, за да не се допускат никога повече подобни трагедии”.

Тъжно шествие, начело с ръководство на ДПС се отправи към гроба на малката Тюркян, където вече 41 години се прекланяме пред паметта на свидната жертва, превърнала се в символ на мирната борба за идентичност на българските турци и мюсюлмани.

За да отдадат своята почит на възпоменателния митинг присъстваха зам.-председателите на ДПС Ерол Мюмюн, кмет на Кърджали, Радослав Ревански, кмет на Белица,Нида Ахмедов, кмет на Каолиново, Халил Летифов, Станислав Анастасов, Искра Михайлова, зам.-председателите на ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Ертен Анисова, Байрам Байрам, Хамид Хамид, народните представители Сейфи Мехмедали, Айтен Сабри, Елван Гюркаш, Хюсеин Хафъзов, Фатима Йълдъз, Атидже Вели, Исмаил Осман, Шендоан Халит, Ербил Халим, Цветан Енчев, Гюнай Далоолу, евродепутатът Танер Кабилов, Неджми Али – член на ЦОБ на ДПС и кмет на община Джебел,Айджан Ахмед – член на ЦОБ на ДПС и кмет на община Черноочене, Себихан Мехмед – кмет на община Крумовград, Изет Шабан – кмет на община Ардино, Шинаси Сюлейман – кмет на община Кирково, Илкнур Кязим кмет на община Момчилград, Рушен Фейзула - председател на Областния съвет на ДПС, Енгин Идриз – председател на Областния съвет на Младежко ДПС.

На многохилядния митинг присъстваха още посланикът на Турция у нас Н. Пр. Мехмет Саит Уянък, Емре Манав - генерален консул на Република Турция в Пловдив, вицеконсулът на Турция в Пловдив Мурат Челик, главният мюфтия Мустафа Хаджи, Басри Еминефенди - районен мюфтия на Кърджали.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-председателят на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието /АKP / Зафер Саръкая, депутатът от АKP Мустафа Явуз, ректорът на университета УЛУДАГ“ в Бурса проф.д-р Фердун Йълмаз, председателят на турската Партия на победата /Зафер партиси/ Юмит Йоздаг, председатели на сдружения на изселниците и представители на ДПС в Турция.

Присъстваха още Сафие Юрдакул от Асоциация за справедливост, права, култура и солидарност на Балканите (БАХАД), председателят на Сдружението на момчилградчаните в Бурса Местание Ефе, председателят на фондация „Репресирани – Момчилград“ Мехмедали Рамадан.

