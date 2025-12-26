Хиляди депесари почетоха паметта на малката Тюркян /СНИМКИ/

Хиляди депесари от цялата страна сведоха глави и отдадоха почит пред паметта на 17-месечната Тюркян – най-малката невинна жертва на т.нар. „възродителен процес“, с който тоталитарната комунистическа власт се опита през 1984 г. да отнеме най-свидното на мюсюлманите у нас – имената, вярата, рода, семейството, идентичността им.

В студената декемврийска сутрин членове на ДПС от цялата страна се събраха в малкото село Могиляне, за да кажат, че помнят историята и никога няма да допуснат трагедията да се повтори.

Символът на Родопите

На 26 декември 1984 година в Могиляне се провежда мирен протест срещу смяната на имената. Дошли са хора от селата Каялоба, Горски извор, Китна Пресека и Добромирци, за да защитят своите имена и правото си на самоопределяне и вероизповедание... Но мирната демонстрация е прекършена с насилие и кръв, а 17-месечната Тюркян е убита.

Едно малко сърце, туптяло за живот, остава завинаги под студената пръст. Мечтите му са прекъснати, преди още да се родят. Гласът му е заглушен насила. Името му остава завинаги в паметта на Родопите като най-болезнения символ на онези тъмни години.

През 1984 хората изправиха срещу страха и избраха куршумите, за да запазят идентичността си, вярата си, миналото си и надеждата, че ще имат бъдеще.

На Тюркян чешма бяха зам.-председателите на ДПС Ерол Мюмюн, кмет на Кърджали, Радослав Ревански, кмет на Белица, Халил Летифов, Станислав Анастасов, зам.-председателите на ПГ на ДПС-Ново начало Ертен Анисова и Байрам Байрам, депутатите от ПГ на ДПС-Ново начало, кметовете на ДПС от област Кърджали, посланикът на Турция у нас Н. Пр. Мехмет Саит Уянък, главният мюфтия Мустафа Хаджи.

Най-тъжното шествие

Преди това огромно тъжно шествие се отправи към гроба на малката Тюркян, станала символ на мирната борба за идентичност на българските турци.

НЕ на омразата!

„За първи път тук се чуха гласовете и стонът на недоволството, борбата за честта, достойнството и имената на един етнос, на едно мюсюлманско население. Ще си позволя да цитирам думите на най-големия политик за всички времена: „Мир в родината, мир в света“, заяви в словото си кметът на Кърджали Ерол Мюмюн.

Днес свеждаме глави пред паметта на Тюркян. Свободата има име и то е невинно, каза кметът на Джебел Неджми Али. Събрали сме се тук, за да покажем, че езикът на омразата и разделението няма и не бива да има място в управлението на държавата, подчерта Али.

Отново единни и силни. Да споменем паметта на Тюркян Бебек. Ние още помним тези трудни времена, времена, в които така нареченото поколение Зет не бяха се родили. И ние никога няма да допуснем тези времена да се върнат отново. Не на омразата, написаха във фейсбук от ДПС-Кирково.

ДПС Ново начало– Пловдив сме на път към село Могиляне, за да почетем жертвите на Възродителния процес и паметта на загиналите край мемориала „Тюркян чешма“, допълниха от организацията в Пловдив.

Венци в памет на жертвите на т.нар. "възродителен процес"

С възпоменателни церемонии в момчилградските села Горско Дюлево, Ауста, Нановица, Равен и Груево беше почетена паметта на убитите по време на декемврийските събития през 1984 година. Тогава местните жители организират мирни протести срещу насилствената смяна на имената на българските турци, провеждана от комунистическия тоталитарен режим.

Пред паметниците-чешми в петте населени места бяха поднесени венци и цветя в знак на почит към жертвите и в памет на трагичните събития, белязали историята на региона. Възпоменателните прояви събраха жители на селата, близки на загиналите, репресирани както и представители на местната и националната власт.

На церемониите присъстваха Байрам Байрам – заместник-председател на ПГ на ДПС Ново начало, народните представители Сейфи Мехмедали, Айтен Сабри, Елван Гюркаш и Хюсеин Хафъзов, членовете на ЦОБ Айджан Ахмед, кмет на община Черноочене и Неджми Али, кмет на община Джебел, областният председател на ДПС Рушен Фейзула, председателят на Общинския съвет Ерсин Юмер, кметовете на общините Кирково и Ардино Шинаси Сюлейман и Изет Шабан, вицеконсулът на Турция в Пловдив Мурат Челик, Сафие Юрдакул от Асоциация за справедливост, права, култура и солидарност на Балканите (БАХАД), председателят на Сдружението на момчилградчаните в Бурса Местание Ефе, председателят на фондация „Репресирани – Момчилград“ Мехмедали Рамадан, общински съветници и общественици.

Минута мълчание

С минута мълчание бе отдадена почит на загиналите, а присъстващите изразиха своята съпричастност към болката на семействата и към паметта на общността.

„Днес свеждаме глави пред невинните жертви на един репресивен режим и заявяваме ясно, че паметта за тези събития трябва да се съхранява и предава на поколенията, за да не се допускат никога повече подобни трагедии. Истината, паметта и човешкото достойнство са основата, върху която градим нашето бъдеще“, заяви кметът на община Момчилград Илкнур Кязим.

