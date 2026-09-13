ДПС се поклони пред жертвите на насилствената смяна на имената на българските турци и мюсюлмани
Венец бе поднесен и от името на председателя на ДПС и ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски
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Венец бе поднесен и от името на председателя на ДПС и ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски
ДПС направи възпоменателен митинг в село Могиляне
Възспоменателни митинги в Одрин, Люлебургас, Млечино и Момчилград
Той бе на посещение у нас
Иска широка коалиция срещу ГЕРБ