Калин Стоянов закова Демерджиев. Припомни му неудобна истина

Бившият вътрешен министър и депутат от ДПС Ново начало Калин Стоянов хвърли истината в очите на Иван Демерджиев, който по-рано излезе по телевизията, за да се жалва от делото, по което е подсъдим.

Ето какво пише в социалните мрежи Калин Стоянов:

„Днес, за съжаление, отново ни се наложи да слушаме Иван Демерджиев, по-известен като г-н Бях точен с парите. Вероятно за всички зрители беше повече от ясно с каква цел Демерджиев се появи в студиото на една от националните телевизии. Той търпеливо изчака „случайно“ зададения въпрос, заради който всъщност беше там, за делото, по което същият е подсъдим.

Демерджиев се опита да внуши на аудиторията колко „незначително“ било въпросното производство, наказателно дело във връзка с подписано от него допълнително споразумение, с което стойността на обществена поръчка за изработване на новите български лични документи е завишена с 82 милиона лева. Става дума за документ, подписан два дни преди да освободи поста министър на вътрешните работи.

В разговора целенасочено беше използвана терминология като „делото е решено“, „съдът е взел решение“ и други подобни внушения, очевидно с цел да се омаловажи извършеното деяние и да се създаде впечатление, че съдебният казус е приключил в полза на Демерджиев.

Фактите, изнесени в медиите, обаче показват друго: съдът е върнал делото на прокуратурата за прецизиране на обвинението, процедура, която е обичайна в наказателния процес. Това по никакъв начин не означава прекратяване или оневиняване. Иван Демерджиев продължава да бъде обвиняем за извършено тежко престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

В системата на МВР е добре известно как Демерджиев е преследвал по етажите и коридорите на министерството директори на административни дирекции, оказвайки личен натиск върху тях да съгласуват въпросното допълнително споразумение. Известна е и истинската причина за освобождаването на един от неговите заместници. Лично Демерджиев е предложил и настоявал пред служебния министър-председател Гълъб Донев за освобождаването на Моника Бийчър от поста заместник-министър на вътрешните работи, след като тя категорично е отказала да подпише скандалното допълнително споразумение, по което той днес е подсъдим.

Също така чухме как Демерджиев удобно и мълчаливо подмина въпроса за началника на 5-о РУ-София, който към момента е под домашен арест по обвинение за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотични вещества. Същият е назначен на този пост лично от Иван Демерджиев - факт, за който той предпочете да не дава никакво обяснение".

