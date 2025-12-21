Политика

Калин Стоянов закова Демерджиев. Припомни му неудобна истина

Опита се да внуши колко „незначително“ било делото за обществената поръчка за 82 милиона лева

Калин Стоянов закова Демерджиев. Припомни му неудобна истина
21 дек 25 | 22:57
1092
Стандарт

Бившият вътрешен министър и депутат от ДПС Ново начало Калин Стоянов хвърли истината в очите на Иван Демерджиев, който по-рано излезе по телевизията, за да се жалва от делото, по което е подсъдим.

Ето какво пише в социалните мрежи Калин Стоянов:

„Днес, за съжаление, отново ни се наложи да слушаме Иван Демерджиев, по-известен като г-н Бях точен с парите. Вероятно за всички зрители беше повече от ясно с каква цел Демерджиев се появи в студиото на една от националните телевизии. Той търпеливо изчака „случайно“ зададения въпрос, заради който всъщност беше там, за делото, по което същият е подсъдим.

Демерджиев се опита да внуши на аудиторията колко „незначително“ било въпросното производство, наказателно дело във връзка с подписано от него допълнително споразумение, с което стойността на обществена поръчка за изработване на новите български лични документи е завишена с 82 милиона лева. Става дума за документ, подписан два дни преди да освободи поста министър на вътрешните работи.

В разговора целенасочено беше използвана терминология като „делото е решено“, „съдът е взел решение“ и други подобни внушения, очевидно с цел да се омаловажи извършеното деяние и да се създаде впечатление, че съдебният казус е приключил в полза на Демерджиев.

Фактите, изнесени в медиите, обаче показват друго: съдът е върнал делото на прокуратурата за прецизиране на обвинението, процедура, която е обичайна в наказателния процес. Това по никакъв начин не означава прекратяване или оневиняване. Иван Демерджиев продължава да бъде обвиняем за извършено тежко престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

В системата на МВР е добре известно как Демерджиев е преследвал по етажите и коридорите на министерството директори на административни дирекции, оказвайки личен натиск върху тях да съгласуват въпросното допълнително споразумение. Известна е и истинската причина за освобождаването на един от неговите заместници. Лично Демерджиев е предложил и настоявал пред служебния министър-председател Гълъб Донев за освобождаването на Моника Бийчър от поста заместник-министър на вътрешните работи, след като тя категорично е отказала да подпише скандалното допълнително споразумение, по което той днес е подсъдим.

Също така чухме как Демерджиев удобно и мълчаливо подмина въпроса за началника на 5-о РУ-София, който към момента е под домашен арест по обвинение за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотични вещества. Същият е назначен на този пост лично от Иван Демерджиев - факт, за който той предпочете да не дава никакво обяснение".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт

Още по тема ДПС-Ново начало
ПГ на ДПС-Ново начало следи стриктно цените и настоява за твърди мерки срещу спекулата

ПГ на ДПС-Ново начало следи стриктно цените и настоява за твърди мерки срещу спекулата

ПГ на ДПС-Ново начало изиска с писмо конкретна информация от компетентните институции информация за конкретни мерки, предприети спрямо търговците, кои...

Политика
19 декември | 14:32
1 коментара
447
Още от Политика
Коментирай