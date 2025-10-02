Скандалът расте! ИТН иска обяснение от Надежда Йорданова

Обяснение от Надежда Йорданова за вота й срещу България поиска Парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН). Тя излезе с декларация във връзка със свалянето на мониторинга на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) над България и поиска Надежда Йорданова ("Продължаваме промяната-Демократична България") да обясни защо е гласувала "въздържал се". Декларацията беше прочетена от заместник-председателя на ПГ на ИТН Станислав Балабанов от трибуната на Народното събрание.

Вчера след 27 години бе свален мониторингът на ПАСЕ, това означава, че България е изпълнила всички условия на Съвета на Европа и е негов пълноправен член. Означава, че България не е втора ръка държава, коментира Балабанов. От доклада отпадна и терминът „етнически македонци в България“, благодарение на усилията на всички български партии, институции и представители в ПАСЕ. Всеки един български представител в ПАСЕ, който е част от европейските политически семейства, успя да убеди колегите си в правотата на България, затова и ЕНП, и консерваторите, и социалистите застанаха зад нас и ни подкрепиха по този повод, посочи той.

Балабанов отбеляза, че при гласуването на резолюцията 101 са били "за", 3 гласа "против" и един "въздържал се". Резултатът е смазващ в полза на България, коментира той. Балабанов каза, че логично гласувалите против са представителите от Северна Македония. Има обаче нещо друго, което е неразбираемо, поражда отвращение, недоумение и абсолютно презрение. Има един глас "въздържал се", каза той.

"Тъжната истина е, че гласът, който се е въздържал, е български. Това е гласът на представителя на "Демократична България" Надежда Йорданова. Няма по-антибългарско гласуване от това", коментира Балабанов и призова Йорданова да излезе на трибуната, за да обясни действията си. Защо работите и ще продължавате ли да работите срещу интересите на България, докато вашата партия пламенно продължава да се нарича „Демократична България“, попита Балабанов.

Вчера Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) реши да приключи постмониторинговия диалог с България и да следи развитието на страната в рамките на периодични прегледи, се посочва в съобщение на институцията.

