Тошко Йорданов пусна стрелички към Радев

Председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов направи коментар по повод очакването президентът Румен Радев да излезе на партийния фронт.

Изказването му доста се различава от предишните ласкави коментари на партията му към държавния глава.

На едни избори винаги се повяват нови хора и нови партии, това не трябва да е проблем за никого, каза той в предаването "Интервюто" на БНТ Политическият живот не е статичен и това е много хубаво. Въпросът е кой с какъв екип ще отиде и кой има повече ентусиазъм от колкото възможности, отбеляза Йорданов.

Всеки може да участва в политическия живот, посочи той.

„От друга страна, когато си бил избран за президент и си положил клетва за такъв, не си се клел, за да можеш да използваш президентската институция като трамплин към политическа кариера“, каза още Йорданов.

"Президентът Радев беше един от тези, които коментираха, че парламента трябва да подаде оставка и ако го е говорил като президент отстрани, е едно, но ако го е говорил като човек, който е искал да предизвика избори, за да се яви на тях, е друго“, допълни Йорданов.

Относно темата за служебния премиер председателят на парламентарната група на ИТН посочи, че т. нар. домова книга е "абсолютна глупост" и без нея нямаше да се говори за хипотезата, ако всички в нея откажат да бъдат служебен премиер.

„Това го направиха от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), които твърдят, че са експерти в правото и искат да правят реформи“, посочи Йорданов.

По неговите думи, човешкият фактор е нещо, което проваля изборите, а сканиращите машини елиминират човешкия фактор, защото не хората броят бюлетините.

Също така чрез тях няма да има и невалидни бюлетини, защото ако е неправилно попълнена бюлетината, машината автоматично ще я унищожи и хората ще могат да попълнят нова, отбелязва БТА.

Изборите се печелят от политическите дебати, не от машините. С тези машини ще убедим обществото, че резултатът е такъв, какъвто е, заяви Йорданов.

