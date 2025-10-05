Консерваторите от ЕС в София! Моравецки: Европа да се събуди, пред упадък е
Ивайло Вълчев бе домакин на среща на среща на върха на европейските консерватори и реформисти
Няма по-антибългарско гласуване от нейното, каза Станислав Балабанов
Декларация на ПП запали фитила на разделението
Съпругата му я разкри в Инстаграм
Парламентът се превръща в арена на егота, а не на разумни дебати, заключи депутатът
Очаква се Слави Трифонов да бъде преизбран за лидер
С облекчение приехме новината, че хората на Доган напускат, каза зам.-председателят на ПГ на ИТН
Разкри какво си говорят белите вълци около огъня
Василев трябваше или да емигрира, или да бъде вкаран в затвора, каза председателят на ПГ на ИТН
Спасени са много човешки животи, написа Трифонов
Единственото, което мога да ви гарантирам, е, че няма да вдигаме данъците, каза депутатът от ИТН
Каза с кои партии ИТН ще разговаря за правителство
Ивайло Вълчев скочи срещу Атанас Атанасов