Другарски огън! Иво Сиромахов напусна Слави

Иво Сиромахов обяви, че вече не е водещ в телевизията на Слави Трифовнов "Седем Осми". Новината той съобщи в личния си фейсбук профил.

Ето какво написа той:

Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия „седем осми“. Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена. На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум. Те другото си го имат.

Писателят отправи вчера остра критика към Тошко Йорданов. Повод за това се оказа проектозаконът, предложен от ИТН за личните данни. Депутатите на Слави Трифонов настояваха да се предвиди затвор за "престъпления против личния живот". С промени в Наказателния кодекс да се предвижда "от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв., ако някой разпространява информация, касаеща личния живот на другиго без негово съгласие". Едновременно с това се предлагаше използване на подслушване и проследяване, докато се разследват тези т.нар. престъпления.

Малко по-късно обаче стана ясно, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и Слави Трифонов са се чули по телефона и проектозаконът бе оттеглен.

По-рано днес пък самият Трифонов излезе с публикация в социалните мрежи, в която коментира информациите, които се въртят в публичното пространство около името му. Той се зарече, че "Ще бъда още по-директен и ще се обърна към една част от т.нар. български естаблишмънт. Знам, че ме мразите. И винаги, доколкото зависи от мен, ще правя всичко възможно, за да можете свободно да изразявате омразата си. Защо ли? Защото това ме зарежда и ме прави щастлив. И не се шегувам."

