Проф. Андрей Чорбанов разкри защо се връща в лабораторията

„Продължавам да си работя в Българската академия на науките. Това е работа, която винаги съм обичал. Изпратих много подробно писмо на всички колеги в „Има такъв народ“, включително и на Слави Трифонов когато напуснах“.

Това каза в предаването „Тази събота“ имунологът проф. Андрей Чорбанов. На 19 декември той обяви, че напуска парламентарната група на „Има такъв народ“, а по-късно уточни, че групата е „обсебена от други хора, с други ценности и друг морал“.

„Не съм имал личен конфликт с никого. Проблемът е със смяната на ценностите. Интересът в политиката трябва да бъде това, което е обещано. Разочарованието започна през 2021 година. Всичко е въпрос на баланс. Балансът е този, който кара един човек да е отговорен и последователен. Сърденето не е решение“, обясни Чорбанов.

„Първото нещо, което преля чашата, беше абсолютното съгласие на всички за неприемането на бюджета. Да не се приеме бюджет е крайно безотговорно. Огромната част от парламентарните групи не знам доколко взимат самостоятелни решения и доколко се спускат. Когато напуснах, ми се обадиха хора от различни парламентарни групи. Безотговорно е да не се приеме бюджет“, коментира той.

„Аз съм дошъл в тази партия единствено заради Слави Трифонов и уверението му, че това, което е записано в програмата, ще бъде наша пътеводна светлина“, каза той за БТВ.

Според него ако Слави Трифонов е бил в Народното събрание, много неща не биха се случили по този начин.

„Мое мнение е, че президентът Радев трябва да влезе в политиката със своя партия. Аз никога не съм крил симпатиите си към президента. Гласувал съм на всички избори за него. И смятам, че е една много консенсусна фигура по отношение на умерена политика“, каза още той.

