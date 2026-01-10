Слави захапа противниците. Лютив коментар

Лидерът на "Има такъв народ" захапа своите опоненти.

Ето какво написа Слави Трифонов в личния си профил във Фейсбук:

Гледах „По света и у нас“ по БНТ. Първо дадоха съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев, който заяви, че ПП–ДБ на следващите избори ще имат 121 депутата, тоест ще са първа политическа сила.

Това написа във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов и продължи:

"След това дадоха Костадин Костадинов, лидера на „Възраждане“, от Плевен, който заяви, че на следващите избори „Възраждане“ ще бъде първа политическа сила.

След това дадоха Бойко Борисов от Монтана, който заяви, че ГЕРБ на изборите ще бъде първа политическа сила.

По този повод братята индианци имат поговорка, която гласи: „Много вожд, малко индианец.“

