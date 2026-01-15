Тошко Йорданов разкри медиите на Сорос у нас - океан от милиони

За 14 години „Америка за България“ – един от инструментите за финансиране на фондацията на Сорос „Отворено общество“, е дала 260 милиона долара в България.

Това разкри лидерът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов по време на дебатите по внесеното от ГЕРБ предложение за закриване на Временната комисия, която трябва да разследва влиянието на финансовия спекулант Джордж Сорос, сина му Алекс Сорос и фондациите им у нас.

Къде са отишли тези пари? – попита Йорданов. И разкри: „В най-големите "борци за демокрация и медийна свобода". Медии – Икономедия на Иво Прокопиев – „Капитал“ и „Дневник“, Мediapool, Клуб Z, Офнюз, Дарик, „Господари на ефира“ – много поздрави на Магърдич, Асоциация на свободните медии, АЕЖ /Асоциация на европейските журналисти/. Знаете ли кой е член на АЕЖ – това е едно НПО, в което членуват всякакви, но твърдят, че са журналисти. Лора Крумова е член на АЕЖ, водеща на едно от политическите предавания на една частна телевизия, тя е фронтмен. Каква пропаганда се развива там, при положение, че тя е член на соросоидна организация, заяви Тошко Йорданов.

И продължи с разкритията: „А в съдебната система? Инициатива за прозрачни съдебни назначения, Съюз на съдиите в България… Това обяснява ли ви защо някои съдебни дела за фалшифициране на подписи имат такива решения – има фалшифициране, но не знаем кой е го е направил. Български институт за правни инициативи. Коя партия издига като знаме съдебна реформа и правни промени, коя само за това говори?!“.

Тези пари са отишли и за промени в избирателния процес и местната власт. Тук са „Прозрачност без граници“, Институт за право и правосъдие, Институт за развитие на публичната среда и Антикорупционния фонд, който е изключително антикорупционно настроен към 8-те джуджета, което е абсолютно правилно и абсолютно тъп, глух и сляп, за двама кмета в София, които казаха, че им искат корупционни схеми да дават по 6% за партията, абсолютно глух и сляп за Благо Коцев във Варна, заяви още Тошко Йорданов.

В заглавието на комисията, която някои се опитват да закрият днес, се казва: да се разследват Джордж Сорос, Александър Сорос и техните фондации, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт. По тази причина някои се опитват да закрият комисията, отсече лидерът на ПГ на ИТН. И заяви:

„Ако се плъзна по теория на конспирациите, мога да си задам въпроса дали този парламент не си замина и дали не се организираха тези простоти на площада именно защото се създаде тази комисия?! ИТН в европейския парламент е член на групата на консерваторите. Когато имаха изнесено заседание в София изразиха изключително положително отношение и казаха, че ние сме един от малкото парламенти, които са си позволили да говорят директно за фондациите на Сорос. Получихме подкрепа от тях за това. Един от малкото парламенти, които си позволяват да посочат проблема с пръст.“

Фондация „Отворено общество“ финансира с грантове – тоест дава пари безвъзмездно, за медийни проекти, повишаващи устойчивостта на независимите медии и за независима журналистика. Това е най-рафинираното нещо за контрол на медиите през финансови потоци. Българският хелзинкски комитет, който защитава човешките права, учебни програми, правна помощ и публикуване на анализи - рафинирана форма за контрол върху образованието, каза Йорданов. И посочи факт – „Българският хелзинкски комитет като му резнаха миналата година грантовете, затвори офиса и каза, че няма да дава правна помощ на имигранти. А преди това в последните няколко години са давали правна помощ на 200 000 души. 200 000 човека са нахлули в страната, тези са им помагали да останат, при положение, че те са за тежка депортация и като са им резнали кранчето – сега нямаме помощ. Тук не става въпрос за алтруизъм“.

Знаете ли, че за миналата година Сорос е получил прекрасен грант от Европейския съюз, чийто бюджет се прави с нашите данъци, 3 милиона евро плюс още 1 милион за друго НПО, близко до него. За 2024 – 1 милион, а сега 4 милиона, каза още Тошко Йорданов

Българските правителства, включително и сегашното дава пари на „Отворено общество“ да прави рейтинг на университетите. Това не е ли намеса в образованието, попита риторично Тошко Йорданов.

„Америка за България“ е раздала грантове до 2028 г. като е одобрила плащане за 23 милиона лева за Тръста за социална алтернатива и 12 млн. лв. за фондация „Заедно в час“. Тя не се ли бърка в образованието, пак попита Йорданов.

Рано или късно този проблем в тази страна ще бъде изчистен, категоричен бе Тошко Йорданов.

