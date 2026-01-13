Медийната машина на Сорос и препирането на манипулации

Милиардерът Сорос държи в хватката си информационния поток в глобален мащаб, в България го прави през кръга „Капитал“ на Иво Прокопиев

За периода от 2016 до 2020 г. US милиардерът Джордж Сорос е налял през мрежата си от организации около фондацията му „Отворено общество“, 131 млн. долара в поне 253 медийни групи и организации по света. Това му позволява да оказва огромно влияние върху редакционната им линия, в това число кои истории и как да публикуват и кои – не.

Изводът е от мащабно проучване на американската организация Медиен изследователски център (MRC), публикувано през 2023 г. В него детайлно се описва медийната машина, изградена от „царя на пропагандата“, както го наричат изследователите от MRC.

А също и начина, по който тя превърта и препира задаваните от него внушения и манипулационни кампании, за да влияе на общественото мнение в държавите, в които иска да упражнява задкулисно влияние.

Глобалната картина

В световен мащаб това финансиране му е помогнало да установи връзки с някои от най-известните медийни личности в САЩ и в чужбина, които помагат за ежедневното облъчване на милиони хора с неговите възгледи, категорични са авторите на изследването Джоузеф Васкес и Даниел Шнайдер. Те посочват, че са открили поне 54 видни медийни фигури – журналисти и тв водещи, свързани със Сорос чрез връзките си с организации, които той финансира.

Защо го прави? Шнайдер и Васкес намират отговора в думите на бившия преподавател в бизнес училището към Харвардския университет (Harvard Business School) – проф. Дейвид Кортен. В своя рецензия за книгата на Сорос „Отворено общество: Реформирането на световния капитализъм“ той казва по адрес на създателя на „дълбоката държава“: „Сорос планира да си купи гражданското общество“. Прави го през медиите, контролирайки новините, които обществата по света чуват и четат.

Стълбовете на световната пропаганда на Сорос

Проучването описва няколко основни медийни организации, през които постига това. Една от тях е платформата Project Syndicate – международна организация, разпространяваща коментари и анализи на свързани с мрежата на Сорос икономисти, политолози, активисти и политици от цял свят. Project Syndicate се самоопределя като „страницата за мнения на света“.

От MRC описват платформата като „глобална пропагандна операция“ и допълват: „Няма друга група, която да представлява по-добър пример за хватката на Сорос над световните медии“. Сред аудиторията на Project Syndicate, според твърденията на организацията, са „политици, учени, бизнес лидери и граждански активисти от 6 континента“ и над „140 държавни глави“, като си партнира с 543 медии от цял свят, в това число австрийските Der Standard и Die Presse, швейцарския Neue Zuercher Zeitung, френския Льо Монд, британския The Guardian.

Друга от платформите, чрез които Сорос държи в хватката си журналистиката по света, е базираната във Великобритания либерално-левическа организация openDemocracy. Бившият й дългогодишен главен редактор (2014-2021 г.) Мери Фицджералд е назначена за директор на отдела за „информационна демокрация“ на Фондация „Отворено общество“ през юни 2021 г.

Трето подобно „гнездо“ е Free Press – активистка организация, дегизирана като журналистическа операция, пишат в проучването си MRC, като допълват, че през нея милиардерът натиска през годините федералните власти в САЩ и големите технологични компании да „заглушават консервативната реч“.

И не на последно място – станалият печално известен през годините институт Пойнтър. В изследването си MRC го наричат „подкрепено от Сорос Министерство на истината“, защото е създател на международната мрежа за „факт-чекинг“ (от английски-проверка на фактите). Програма, финансирана пряко от милиардера.

Тези медийни платформи и организации служат като гръбначен стълб на глобалната медийна империя на Сорос по света. През тях минават основните връзки на медиите, обвързани с пропагандната машина на „Отворено общество“. По техни програми се обучават журналисти и „факт-чекъри“, които - също по финансирани от „дълбоката държава“ програми за обмен, взаимно си играят ролята на кореспонденти. И пак през тях са задавани основните насоки на манипулациите, обслужващи интересите на милиардера, дегизирал зад благовидното наметало на „филантропията“ апетита си да подчини на своя дневен ред обществата по света.

Дясната му ръка в България – кръгът „Капитал“

За нуждите на „дълбоката държава“, Джордж Сорос има свои наместници в държави, които са важни за задоволяване на амбиции му. В България негова дясна ръка е Иво Прокопиев – бизнесмен, оплел в мрежите на дълбоко обвързания с „Отворено общество“ кръг „Капитал“ икономиката, НПО сектора, политиката и медиите.

Флагманът на медийната му група – „Капитал“, е сред партньорите у нас на описания в проучването на MRC Project Syndicate заедно с още едно издание, пряко свързано със същия кръг. Това е онлайн платформата „Медиапул“ на бившата говорителка на кабинета на Иван Костов – Стояна Георгиева. „Медиапул“ е и сред българските партньори на проект на Института Пойнтър за обучение на български журналисти на „факт-чекинг“. Сред авторите на openDemocracy пък е политологът и бивш шеф на българския клон на „Отворено общество“ Евгений Дайнов, който е и редовен автор на медиите, свързани с кръга „Капитал“.

Пак от кадри, свързани с медийната империя на Прокопиев, е съставен и гръбнакът на българския клон на Асоциацията на европейските журналисти. Организация, създадена и финансирана щедро от световната мрежа от организации, свързани с „Отворено общество“. Мрежа, която през годините превърна средствата на американските и европейските данъкоплатци в грантова хранилка за „дълбоката държава“ на Сорос. Освен през обучения, организирани от световните пропагандни стълбове на милиардера, членовете на АЕЖ-България често пъти играят и ролята на кореспонденти, фрийленсъри и източници за изданията по света, които са част от нея.

Сорос и мишените му

„Медийната империя на Сорос прави всичко, за да продава неговата гледна точка на света. Тези, които му се противопоставят са негови постоянни мишени“, пише в изследването на MRC, като се посочва, че в САЩ основен сред тях е американският президент Доналд Тръмп.

В България такава мишена е лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който вече повече от десетилетие води война с „дълбоката държава“ у нас, създадена от „Отворено общество“ с помощта на кръга „Капитал“ и подриваща устоите на демокрацията и свободата на словото. Заради постоянството му да се противопоставя на амбициите на Сорос и Прокопиев да държат в плен на интересите си общественото мнение и дневния ред на държавата, Пеевски е постоянен обект на базирана на манипулации и откровена пропаганда очерняща кампания, водена както през родни издания, така и през чуждестранни.

Идеята на този вид акции е статиите, излизащи в чужди сайтове и вестници, да се изкарват независима „международна оценка“, за да се поддържа негативния му имидж, създаден и „отгледан“ изкуствено през годините от „дълбоката държава“ на Сорос и Прокопиев, която той разобличава и се опитва да разгради, за да освободи българското общество от хватката й. Доколко са независими въпросните материали обаче бързо става ясно като се проверят авторите и източниците им. И двете категории са съставени все от лица, свързани с „Отворено общество“ и кръга „Капитал“.

Матрицата на очернящите кампании

Само за последния един месец примерите вече наброяват половин дузина и са създадени все по една и съща матрица. Най-пресният е със статия, публикувана в края на миналата седмица от базирания в Амстердам сайт ftm.eu, представян като безпристрастна платформа за медийни разследвания, но познат като част от международната мрежа за „грантова журналистика“ на Сорос.

Материалът е за казуса с газохранилището с Чирен и отстранената от поста си европрокурорка Теодора Георгиева, която е обект на дисциплинарно разследване от страна на Европейската прокуратура. Записи, изтекли през 2025 г., разкриха, че щедро лансираната от изданията на кръга „Капитал“ Георгиева е била гост в „офиса“ в ресторант „Осемте джуджета“ на станалия известен като „кадровик в сянка“ на Темида бивш следовател Петър Петров-Петьо Еврото, с чийто протекции е заела и поста в европрокуратурата.

В статията на ftm.eu обаче основното внушение е, че разследването срещу нея е в следствие на това, че се е противопоставила на „интересите на Делян Пеевски“ при проекта за разширение на газохранилището в Чирен. Твърдение, което не почива на каквито и да било реални факти, но медийната машина за пропаганда на Сорос и Прокопиев залага не на истината, а на манипулациите и внушенията.

Основен принцип, спазен от авторите на статията и в този случай – Диан Старкман, преподавател по медии в основания от милиардера Централноевропейски университет и Спас Спасов, кореспондент във Варна на Прокопиевия сайт „Дневник“. Източниците също са все добре познати лица от същата мрежа – Андрей Янкулов от организацията „Антикорупционен фонд“, сред чийто основатели е бившият журналист от „Капитал“ Николай Стайков, Илияна Бойчева от щедро финансирания от „Отворено общество“ Център за изследване на демокрацията и председателя на създадената с прякото участие на същия кръг партия „Продължаваме промяната“ – Асен Василев.

За самата статия пък се разбра от пост на бившия съпредседател на ПП – Кирил Петков. Непосредствено преди този материал, пак през чуждестранни издания, свързани с медийната машина на Сорос, бяха публикувани още няколко статии срещу Пеевски, създадени по сходна матрица – пълни с манипулативни внушения, базирани на твърдения от хора, все свързани с „Отворено общество“ и „Капитал“.

Такъв беше примерът и с материал във вече споменатото швейцарско издание Neue Zuercher Zeitung, партниращо си в цитираната в доклада на MRC медийна организация Project Syndicate. NZZ впрочем се оказа пристан на кадри, използвани често през годините за кампаниите срещу Пеевски. Едно такова лице например е бившият журналист от австрийския Der Standard (друго издание от мрежата на Project Syndicate) – Маркус Бернат. Той стана известен в България като журналиста на повикване, използван от подсъдимия за фалита на КТБ банкер Цветан Василев за писане на статии по поръчка срещу лидера на ДПС-Ново начало.

С това списъкът далеч не се изчерпва. Още неизсъхнало поръчковото мастило по тези творения, вече се подготвя ново. Според източници от медийните среди, материалът ще бъде излъчен по немската телевизия ZDF, но сред авторите е българка – председателят на АЕЖ-България Мария Черешева, която е трудоустроена по линия на „Отворено общество“ и кръга „Капитал“ за коренспондент на няколко чуждестранни издания. Сред тях немските ZDF и Дойче веле и станалата печално известна с манипулираното изказване на Доналд Тръмп британска медия BBC.

Очерняща кампания с мирис на избори

Каква е причината за интензивната кампания от статии в чуждестранни издания срещу Пеевски е въпрос, чийто отговор най-вероятно се корени в задаващите се на хоризонта нови предсрочни парламентарни избори. Вот, при който залогът е не просто стабилността в страната, но и освобождаването й от плена на „дълбоката държава“, създадена у нас от Сорос с помощта на Прокопиев.

На този фон очевидно основният враг на хората на Сорос в България – Делян Пеевски е и логичният единствен гарант, че държавността в страната няма да капитулира пред крадците на демокрация на милиардера-спекулант

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com