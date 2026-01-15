Станислав Анастасов разкри на кои ГМО депутати Сорос спира тока

Тепърва ще видим зависимостите на колегите депутати от Сорос. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов по време на дебатите за закриване на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт. Предложението за закриване бе внесено от ГЕРБ.

Ние точно от тези зависимости се опитваме да освободим българските партии. Както казва Орбан, Сорос има изградена мафиотизирана система с огромно финансиране, посочи Анастасов.

Ние не сме съгласни България да става зона на изчезващата соросоидна мрежа, каза депутатът от ДПС-Ново начало.

Не видяхме желание тази комисия да заработи. ПП-ДБ директно я саботираха. Защото там има ГМО политици, които са продукт на тази мрежа. Те знаят, че индивидуално на всеки един от тях във всеки един момент може да му бъде спрян токът, заяви Станислав Анастасов. И каза, че по гласуването за закриване на комисията, ще си проличи кои народни представители имат зависимости от Сорос и кои не.

