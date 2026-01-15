Цонев: Ще извадим цялата истина за мрежите на Сорос у нас

Това, че ще закриете комисията „Сорос“ няма да ни спре. Ние ще отидем докрай в разкриването на тези процеси и зависимости, защото сме го правили през годините, когато никой не смееше да го прави. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев по време на дебатите за закриването на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и за установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт. Предложението за закриване бе внесено от ГЕРБ.

Йордан Цонев разкри в изказването си някои национални особености на мрежите на Сорос у нас. Така, както по времето на тоталитарния режим нашият бе най-приближеният до Москва и КГБ, така мрежите на Сорос в България са най-яростните и най-правоверните към целите на тези организации, най-дълбоко вкопани са в тъканта на българското общество, каза Цонев.

„Филантропът“ Сорос, както ни го представяте, се срещна с Луканов, за да положи началото на „Отворено общество“. Луканов го подкрепи. Защото и той бе известен български „демократ“, каквито днес са бащите и родата на бойците на тази мрежа, каза Цонев, визирайки роднините на Ивайло Мирчев, Христо Иванов и куп други видни пепейци, произлезли от свързани с Държавна сигурност и БКП фамилии.

Сорос не е никакъв филантроп, той е обикновен мизантроп. Повече от 50 години това е един от най-изявените финансови спекуланти в света. В България има много хора, които помнят колко пари спечели този „филантроп“ от брейди облигациите, зунковете, вътрешното преструктуриране на дълга на България, каза Цонев.

Нищо не е безплатно с тази мрежа, предупреди той.

Много ми е било чудно през годините, защо Сорос нае децата на изявени български комунистически функционери. Сега отговорът на този въпрос е ясен, каза Цонев.

Иво Прокопиев от начинаещ журналист се превърна в един от най-големите олигарси в Източна Европа, използвайки влиянието на Сорос. Има ли смисъл да ви припомням колко съдби бяха осакатени от тези мрежи на влияние. И вие това наричате безобиден граждански проект, възмути се народният представител от ДПС-Ново начало.

Няма по-зловеща мрежа, изградена в света, от тази. Занимава се с подмяна на политически процеси, внедряване в обществото с недемократични методи на хора с влияние. Вижте състоянието на големите частни телевизии у нас, вижте един куп сайтове, които не дават и дума да се издума срещу прокситата на тези мрежи, заяви Йордан Цонев.

Те разбиха СДС и попречиха на демократичния път на България. Това е абсолютен исторически факт, каза Йордан Цонев.

Ако обединим усилията си, тези които виждаме тази голяма опасност, обществото ще си даде обяснение за цветните революции, които се случиха по света, ще разбере кои са хората, на какви позиции са те, как искат овладяване на съдебната система, как действа машината в други страни, подчерта Цонев.

Много разследващи журналисти изобличават мрежите на Сорос, въпросът бе дали ще има смелост българският парламент да го направи институционално, за да видят нашите европейски и американски партньори, че не сме задния двор, където някой може да си налага власт каквато нему е угодна и да учи децата ни на ценности, които са нему удобни, заключи Цонев.

