Калин Стоянов нокаутира МВР-шефа! Масовата чистка няма да остане без последствия

Тази масова чистка няма да остане без последствия, както за служебния министър на вътрешните работи, така и за неговите кукловоди, но най-вече за самата система и за хилядите служители в нея. Това написа в профила си във Фейсбук бившият министър на вътрешните работи, депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов във връзка с бруталните уволнения, които извършва служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

По думите на Стоянов най-тревожното е, че министърът тържествено е заявил, че не се интересува от последствията и сътресенията в системата на МВР след безпрецедентната чистка, тъй като бил за кратко на този пост и е поел ангажимент да „свърши тази работа“.

Ето целия пост на Калин Стоянов:

След като вчера в ефира на една от националните телевизии заместник-министърът на МВР Иван Анчев публично излъга, че са били сменени 6 или 7 (не помнел точно колко) областни директори на МВР, днес служебният министър на МВР Дечев изплю камъчето!

Дечев, за когото разбрахме, че в разрез с всякакви правила провежда срещи с участници в разследването по случая „Петрохан“ в почивен ден, в столично заведение, където изисква доклади и дава наставления по разследването, хладнокръвно призна, че до момента е сменил 23 директори на ОДМВР в страната, от общо 28. Реално в четвъртък е освободил шестима, а в петък 17 областни директори.

Би следвало Наско Атанасов да обяви това като огромен скандал и невиждана досега в МВР политическа чистка. Предполагам обаче, че когато става въпрос за „избори с наше МВР“, тогава всичко е нормално и в реда на нещата.

