Калин Стоянов каза истината! 3 неща щяха да предотвратят кошмара с аудито

Три предложения на ДПС-Ново начало за промени в Закона за движение по пътищата щяха да предотвратят днешния кошмар в София, при който 21-годишен криминално проявен младок, буквално се заби като куршум в прозорците на автобус от градския транспорт

Те обаче бяха отхвърлени от Народното събрание - по неясни и неаргументирани причини. Истината разкри депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, бивш МВР-шеф, в специален свой пост във Фейсбук. При адската катастрофа загина човек, трима са с опасност за живота. Това е втори тежък инцидент след тройното убийство в Разград, припомни Стоянов.

ВИЖ ОЩЕ: Бясна скорост! Аудито пронизва като куршум автобуса /ВИДЕО/

"Четири човешки живота можеха да бъдат спасени, ако бяха приети предложенията, които още като министър на вътрешните работи внесох относно новите водачи:

задължителен период на шофиране с придружител;

забрана за управление в тъмната част на денонощието (от 22:00 ч. до 06:00 ч.);

ограничение на мощността на автомобила, който могат да управляват" - заяви Калин Стоянов. Той изнесе шокиращи факти за шофьора, който има книжка едва от 14 дни, но за това време е направил 6 нарушения. Бившият МВР-шеф поиска проверка на автошколата, дала книжка на младока.

ВИЖ ОЩЕ: 15 дни книжка - 6 нарушения! Кой е шофьорът, влетял с кола в автобус

Ето целия пост на Калин Стоянов:

Днес е Успение Богородично, или Голяма Богородица, един от най-големите християнски празници, посветен на Божията майка. Нека Света Богородица закриля всички нас!

ВИЖ ОЩЕ: Ужас в София! Кола влетя в автобус. Зловещи СНИМКИ

За съжаление, празникът днес беше помрачен от поредното брутално убийство на пътя този път в самия център на София.

ВИЖ ОЩЕ: Шокираща версия за колата, която влетя в автобус /СНИМКИ/

Тази нощ, в 01:45 ч., 21-годишният криминално проявен Виктор Данаилов Илиев, получил свидетелство за управление на МПС на 1 август 2025 г. (преди две седмици), управлявайки изключително мощен автомобил Audi RS 5 (4.2 TFSI, 449 к.с.), се е движил със скорост около 170 км/ч. Той удря странично автобус на градския транспорт, който е изчаквал на червен сигнал.

ВИЖ ОЩЕ: Ужасът в София: Ген. Мутафчийски с тежки новини за пострадалите в автобуса

Ударът е бил толкова силен, че автомобилът е навлязъл с повече от половината си дължина в средната част на автобуса и дори се е издигнал на повече от метър над земята. В резултат от сблъсъка един човек е загинал на място, двама са с опасност за живота, а други трима са ранени.

ВИЖ ОЩЕ: Първа версия за кошмара с АТВ в Слънчев бряг

В рамките на по-малко от месец това е втори тежък инцидент след тройното убийство в Разград, отново причинено от начинаещ шофьор.

Четири човешки живота можеха да бъдат спасени, ако бяха приети предложенията, които още като министър на вътрешните работи внесох относно новите водачи:

- задължителен период на шофиране с придружител;

- забрана за управление в тъмната част на денонощието (от 22:00 ч. до 06:00 ч.);

- ограничение на мощността на автомобила, който могат да управляват.

Тези предложения не получиха одобрение и през лятото на 2025 г. във Временната комисия по безопасност на движението, където някои колеги в типичен адвокатски стил обявиха, че това било „дискриминационно“ спрямо младите шофьори и изказаха други подобни безумни аргументи.

Снощната катастрофа обаче съчетава и трите фактора, срещу които предупреждавах:

- нов шофьор с книжка от две седмици;

- управление в тъмната част на денонощието (01:46 ч.);

- автомобил с мощност 449 к.с.

Няколко факта за извършителя на пътното убийство:

- криминално проявен;

- 6 нарушения по ЗДВП за едва две седмици шофьорски стаж;

- два светофара преди удара е преминал на червен сигнал;

- скъсан на първото си явяване на теоретичния изпит за шофьор;

- на 21 години управлява автомобил на стойност около 100 000 лв.

Необходимо е незабавно да бъдат извършени проверки, а при нужда и процесуално-следствени действия срещу автошколата, „обучила“ този пътен убиец. За сведение, това е ЕТ „Николай Начев“, с инструктор Николай Велев Начев, който трябва да даде много отговори.

Многократно съм посочвал, че едни от най-тежките пътнотранспортни произшествия се причиняват именно от нови водачи. Крайно време е да се въведат строги мерки за ограничаване на риска, който те представляват за всички участници в движението.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com