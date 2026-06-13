Промяна с големия талон на колата! Пада важно изискване
Депутати внесоха промени в Закона за движение по пътищата
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Депутати внесоха промени в Закона за движение по пътищата
От днес е в сила новият Кодекс за движение по пътищата при съседите
Шокиращи факти за 21-годишния младок, вледял с ауди в автобуса, изнесе депутатът от ДПС-Ново начало
Возим на велосипеда само деца до 3 г. със специално столче
Глоби и за превишена средна скорост, общински служители ще връчват фишове
Ето какво каза поп фолк звездата за нарушението на закона
Честите поправки на Закона не дадоха желания резултат, каза Халил Летифов
КАТ ще отнема книжката за три нарушения в рамките на две години
Колата остава без преглед, не може да излиза от страната
Глоби на пътя ще се плащат в патрулките
От Реформаторския блок внасят промени в Закона за движение по пътищата, които предвиждат сваляне на номерата на автомобили на чужди граждани, когато ш...
Парламентарната комисия по транспорт ще обсъжда днес промени в Закона за движението по пътищата, касаещи новите водачи. Предлага се младите шофьори д...
Използването на мобилни камери от КАТ отново ще бъде законно, след като днес депутатите приеха промени в Закона за движение по пътищата. Мобилните зап...