Промяна с големия талон на колата! Пада важно изискване

Големият талон на колата ще претърпи промяна, ако се приеме внесеният в парламента проектозакон. Депутати предлагат изменения в закона за движението по пътищата, според които в големия талон на автомобила вече няма да се вписват номерът на двигателя и цветът на колата, освен ако има промяна в конструкцията на автомобила.

Идеята е да се намали бюрокрацията и да се спести време и пари на гражданите, като се следват добри европейски практики.

Според вносителите, настоящите изисквания създават ненужна административна тежест и не повишават сигурността или контрола върху автомобилите. Основният уникален идентификатор на колата е VIN номерът, който е поставен от производителя.

Междувременно цветът и номерът на двигателя могат да се сменят лесно – например при ремонт или подмяна на двигателя с нов от същия модел – без това да променя съществено конструкцията на автомобила. Често номерът на двигателя е труднодостъпен, нечетлив или дори изтрит след години употреба.

Освен това, сегашната практика изисква собствениците да отделят време и пари за промяна на талона при смяна на цвят или двигател, а КАТ трябва да извършва излишни административни процедури. Депутатите отбелязват, че европейските директиви позволяват, но не задължават държавите членки да включват номер на двигателя и цвят в талона.

Ако законопроектът бъде приет, талонът ще съдържа само данни за конструктивни характеристики и промени, които наистина са важни за идентификация и контрол на автомобила.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com