Дете пострада при тежък инцидент пред училище в София
Инцидентът е станал на опасно кръстовище в „Хаджи Димитър“
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Инцидентът е станал на опасно кръстовище в „Хаджи Димитър“
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