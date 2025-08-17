Първи снимки на двете момичета, пострадали от аудито-убиец

Появиха се първи снимки на двете момичета, возили се в колата на 21-годишния Виктор Илиев, който заби аудито си като куршум в автобус на градския транспорт в София и уби на място пътуващия в него лекар от Сирия
Момичетата са в болница с различни наранявания, а в лечебни заведения са и самият Виктор, както и друго момче, било в злополучния автомобил.
Състоянието на момичетата е тежко и във Фейсбук групата "Словото на Бог" прозовават цяла България да отправи молитва за тях.
Ето какво гласи публикацията:
"Здравейте, скъпи братя и сестри,
Искам да ви призова да се обединим в молитва за две момичета, които са пострадали сериозно при катастрофа в София.
Те са се намирали в автомобила, който се е врязал в автобус.
Нека ги издигнем в молитва и да измолим от Господ пълно възстановяване и бързо оздравяване за тях.
Нека се помолим също така и за техните близки, които в този момент преминават през огромно изпитание.
Молитвата ни е силна, когато сме заедно. Вярвам, че Бог ще чуе призивите ни. Нека Той даде мир и утеха на всички засегнати.
Благодаря ви!".
