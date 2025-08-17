Първи снимки на двете момичета, пострадали от аудито-убиец

Появиха се първи снимки на двете момичета, возили се в колата на 21-годишния Виктор Илиев, който заби аудито си като куршум в автобус на градския транспорт в София и уби на място пътуващия в него лекар от Сирия

ВИЖ ОЩЕ: Зловещо разкритие за Виктор с аудито-убиец. Проговори негов братовчед

Момичетата са в болница с различни наранявания, а в лечебни заведения са и самият Виктор, както и друго момче, било в злополучния автомобил.

ВИЖ ОЩЕ: Бясна скорост! Аудито пронизва като куршум автобуса /ВИДЕО/

Състоянието на момичетата е тежко и във Фейсбук групата "Словото на Бог" прозовават цяла България да отправи молитва за тях.

Ето какво гласи публикацията:

"Здравейте, скъпи братя и сестри,

​Искам да ви призова да се обединим в молитва за две момичета, които са пострадали сериозно при катастрофа в София.

Те са се намирали в автомобила, който се е врязал в автобус.

​Нека ги издигнем в молитва и да измолим от Господ пълно възстановяване и бързо оздравяване за тях.

Нека се помолим също така и за техните близки, които в този момент преминават през огромно изпитание.

​Молитвата ни е силна, когато сме заедно. Вярвам, че Бог ще чуе призивите ни. Нека Той даде мир и утеха на всички засегнати.

​Благодаря ви!".

ВИЖ ОЩЕ: 15 дни книжка - 6 нарушения! Кой е шофьорът, влетял с кола в автобус

ВИЖ ОЩЕ: Шокираща версия за колата, която влетя в автобус /СНИМКИ/

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com