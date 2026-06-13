Първи снимки на двете момичета, пострадали от аудито-убиец
Състоянието им е тежко, група във Фейсбук призовава България да се моли за тях
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Състоянието им е тежко, група във Фейсбук призовава България да се моли за тях
То е с комоцио, гръдна травма и травма на крака
Трагедията стана ден, след като кола на НСО блъсна две 14-годишни момчета