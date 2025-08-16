Зловещо разкритие за Виктор с аудито-убиец. Проговори негов братовчед

Зловещо разкритие за 21-годишния шофьор Виктор Илиев, който се вряза в автобус и уби човек, направи братовчед му Петър

Виктор е бил под влияние на райски газ, разказа Петър пред bTV. И обясни, че му е дал колата, защото неговата е била в сервиза. А преди да тръгне, той му е обещал да кара бавно.

„Той ме помоли да му услужа с моята кола, за да може да отиде да се види с някакво момиче..... Казах му „окей" и в 12 часа се разделихме", разказва Петър Георгиев.

Виктор взема колата, в нея се качват бившата му приятелка, момче и момиче. В ръцете им според Петър е имало и флакон с райски газ.

В 2 ч през нощта срещу петък младежът шофирал със 170 км/ч по голям булевард, минал на червено, но не успял да вземе завоя към махалата. После се ударил в остров на спирка, колата полетяла във въздуха и се забила в прозорците на автобуса. Загинал е единственият пътник - сирийски лекар, а шофьорът на рейса, кондукторът и тримата приятели в колата на Виктор са ранени.

„Според мен явно е бил под влиянието на този балон, защото на клипчета се вижда, че той не е могъл да спре", коментира Петър.

„Като цяло Виктор не е такова момче, той е бедно, скромно, тихо момче", допълва той.

