Хеликоптер се разби, има загинали

Двама души загинаха при катастрофа с хеликоптер близо до Жешов, югоизточна Полша. Това съобщи говорителят на местната пожарна Марчин Бетлея, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

„Хеликоптер Robinson R44 се разби близо до град Малава“, каза Бетлея пред ПАП.

„Двама души загинаха“, добави служителят. Министърът на инфраструктурата Дариуш Климчак обяви в социалната платформа X, че властите разследват мястото, за да установят причините и пълните обстоятелства около инцидента.

