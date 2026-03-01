ЦРУ следило Хаменей месеци наред. Тайна операция преди атаката...

ЦРУ е проследявало месеци наред придвижванията на висши ирански лидери, включително на върховния лидер аятолах Али Хаменей, преди смъртоносните удари на САЩ и Израел. Това разкри източник на Асошиейтед прес, запознат с операцията, който говори при условие за анонимност, тъй като няма право да коментира публично.

Според него събраната разузнавателна информация е била споделена с израелските власти и е изиграла ключова роля за определянето на точния момент на атаката през уикенда. Времето на ударите е било частично съобразено именно с тези данни, за да се гарантира максимален ефект.

По-рано „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че ЦРУ е положило сериозни усилия в навечерието на съвместната израелско-американска операция срещу Иран. Разкритията подсказват, че зад военните действия стои дълга и внимателно планирана разузнавателна подготовка, а не спонтанно решение в последния момент.

