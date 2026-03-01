Напрежението расте! Израел готви нова вълна от атаки срещу Иран

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че ударите срещу Иран ще се засилят в идните дни след ликвидирането на върховния лидер аятолах Али Хаменей и други високопоставени представители на режима. Посланието му беше отправено във видеообръщение, заснето на покрива на комплекса на Министерството на отбраната в Тел Авив.

„Нашите сили в момента удрят сърцето на Техеран с нарастваща интензивност и това ще продължи да се увеличава през следващите дни“, заяви Нетаняху. Той допълни, че е провел оценка на сигурността с висшето ръководство на израелските служби и е дал указания за следващите етапи на кампанията.

Премиерът призна, че Израел преживява „болезнени дни“, визирайки иранските удари през последното денонощие по Тел Авив и Бейт Шемеш, при които са загинали най-малко 10 души. Той изрази съболезнования към семействата на жертвите.

Нетаняху отново похвали президента на САЩ Доналд Тръмп и подчерта тясното сътрудничество с американските въоръжени сили. „Тези съвместни сили ни позволяват да направим това, за което се надявах от 40 години - да нанесем смазващ удар на терористичния режим“, заяви израелският премиер.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com