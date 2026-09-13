Напрежението расте! Израел готви нова вълна от атаки срещу Иран
Нетаняху обеща растяща мощ на ударите в следващите дни
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Нетаняху обеща растяща мощ на ударите в следващите дни
Много нови случаи на ковид
Идва вълната на младите и неваксинираните
Плановите да не се спират при нова вълна на вируса
Обмисляме предложението на борда по туризъм за 50 лв. ваучер за ваксинирани, каза Стойчо Кацаров
Предупреждението е на специалисти, а съветът - да се ваксинираме
Единственият начин да се предпазим е ваксинацията, каза здравният министър
Ситуацията в Европа и в света не е много оптимистична, каза експертът
Само ускоряването на процеса на ваксиниране
„Една година сме в състояние на болест заради изгубения комфорт в живота ни
Новата му песен е притча за суровата действителност
Проблемът с бежанската криза е отложен, но не и решен. Очаквам нова вълна и Сърбия трябва да бъде подготвена за това, защото страната няма как да бъде...
Нова бежанска вълна идва към България. За това алармира шефът на БЧК Христо Григоров в Кърджали. По думите му е притеснителен фактът, че за последните...