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Чакат нова вълна бежанци

Чакат нова вълна бежанци

Нова бежанска вълна идва към България. За това алармира шефът на БЧК Христо Григоров в Кърджали. По думите му е притеснителен фактът, че за последните...

24 октомври | 16:40
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