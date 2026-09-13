От КФН категорични! Ето кой ще плаща по-скъпа „Гражданска“
Новата система няма да брои глобите от КАТ, а реално причинените щети и тяхната тежест
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Новата система няма да брои глобите от КАТ, а реално причинените щети и тяхната тежест
Учени от Германия предупреждават, че масовите безжични мрежи могат да се превърнат в инфраструктура за скрито наблюдение
Колко реалистично е това и кога трябва да внимавате?
Разузнаването е помогнало за прецизирането на удара срещу Иран
Едно небрежно разрешение може да има сериозни последици, включително събирането на вашите лични данни
Изключвайте микрофоните или изключвайте устройствата напълно, когато не искате да бъдете чути
Бившият президент беше осъден за подкуп
По време на самото му убийство обаче той е бил без "опашка"
Говори директорът на Националното тол управление Георги Темелков
Правят се проверки за райски газ около училищата в Пловдив
Американските власти имат системата Fog Reveal поне от 2018 г., като използват ресурса за разследване на предимно тежки престъпления като убийства и б...
Гледат учениците на камера, записът се пази три месеца
Това съобщиха от пресцентъра на Община Варна
Първият подобен радар застъпи на бойно дежурство в Западна Русия през 2019 г.
Нараства попуярността на т.нар. stalkerware - мобилни приложения, които следят дейността на потребителите без тяхното знание
Mлатформите за проследяване на резултати на живо информират запалянковците как се представя техният отбор сега, точно в тази секунда
Нови интелигентни тахографи автоматично ще регистрират местоположението на камионите и автобусите в реално време. Така проверките за спазване на време...
Държавата внедрява нова информационна система, която да набелязва от рано децата, които са в риск от отпадане от детските градини и училищата. Министр...
700 служители на АПИ ще бъдат дежурни по празниците. 75 екипа на агенцията ще бъдат разположени по републиканската пътна мрежа, за да съдействат за ог...
Взривове отекнаха в парижкото предградие Сен Дени, където по-рано днес започна специална полицейска операция, предадоха Асошиейтед прес и ТАСС. ...