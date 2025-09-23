Как да разберете кои приложения ви шпионират през смартфона

Днес смартфонът е нещо повече от телефон, той е многофункционално устройство.

Чрез него правим снимки, осъществяваме видео разговори, записваме гласови съобщения и дори използваме камерата за сканиране на документи.

Наред с това удобство обаче идва и риск:

някои приложения могат да имат достъп до камерата или микрофона, без да е необходимо.

В най-лошия случай това може да означава наблюдение и достъп до личните ви данни; в по-безобиден сценарий, това може просто да означава прекомерни разрешения, които сте предоставили по навик, след като сте инсталирали ново приложение на вашия смартфон.

При съвременните смартфони е лесно да се разбере дали дадено приложение в момента използва камерата и/или микрофона ви. На iPhone-ите точките светят в ъгъла: зелената показва, че приложението използва камерата, а оранжевата показва микрофона. На Android (от около версия 12) подобен индикатор се появява в лентата на състоянието.

На някои устройства с Android можете да проследявате това в реално време, като проверявате активността през определени часове. За да направите това, отидете в „Настройки“ → „Сигурност и поверителност“ → „Контролен панел за разрешения“. Изберете камерата или микрофона, за да видите цялата скорошна активност.

Ако дадено приложение ви се струва подозрително, отменете разрешението му, като използвате „Управление на разрешенията“. Когато приложението се опита да използва вашата камера или микрофон, ще получите подкана отново.

Ако искате да проверите кой на теория може да „надникне“ или „подслушва“, ето как да го направите.

Как да проверите на iPhone:

Отидете на „Настройки“ → „Поверителност и сигурност“.

Изберете „Микрофон“ или „Камера“.

Деактивирайте ненужните разрешения.

Как да проверите на Android:

Отидете на „Настройки“ → „Поверителност и сигурност“ (или подобен раздел – понякога може да се нарича Разрешения, Поверителност, Мениджър на разрешения).

Намерете менюто за вашата камера или микрофон. След като го отворите, ще видите списък с приложения, които в момента имат разрешения.

Премахнете разрешенията от приложения, на които не се доверявате.

Дори и да деактивирате достъпа за грешното приложение, нищо лошо няма да се случи. Следващия път, когато отворите смартфона си, той отново ще поиска разрешение и вие можете да решите дали да го предоставите.

