Водеща световна марка смартфони стартира поддръжка на български език

Глобалната технологична компания HONOR разширява присъствието си на българския пазар, като прави обслужването още по-достъпно и персонализирано. Поддръжката вече е налична на български език и това значително улеснява клиентите у нас.

Поддръжка на местен език за по-добро клиентско преживяване

HONOR, лидер в AI индустрията, обяви, че вече предлага пълни съпорт услуги на български език. Това е част от стратегията на компанията да укрепва позициите си на ключови пазари като България и да предлага висококачествено обслужване, напълно адаптирано към местните потребители. Клиентите могат да се свържат с поддръжката чрез „Горещата линия“ и „Чат на живо“, достъпни на www.honor.com/bg/support/

Бързина, удобство и висок стандарт на обслужване

Новата услуга гарантира по-бърза реакция на запитванията, по-ефективно взаимодействие в реално време и по-качествено решение на потребителски казуси. Каналите за поддръжка са напълно оперативни, с обучен екип и стандартизирани процеси, осигуряващи постоянно високо ниво на обслужване.

В момента потребителите могат да получат съдействие по телефон, чат на живо или имейл. Преди разговор с агент, Live Chat секцията предоставя удобен достъп до „Често задавани въпроси“ за още по-бърз отговор. Поддръжката работи всеки делничен ден от 9:00 до 18:00 часа, като заложените KPI стандарти включват: отговор на чат и телефон до 30 секунди, реакция на нови имейли до 24 часа и стремеж към най-висока удовлетвореност на клиентите.

Какво могат да попитат потребителите

Екипът на HONOR е готов да съдейства при широк спектър от въпроси: техническа информация, ремонт и сервизи, гаранционни условия, продуктови спецификации и качество, партньори за продажба, стартиращи продукти, както и приемане на обратна връзка за подобрения.

Още повече изкуствен интелект

HONOR продължава активно да развива клиентското обслужване. Компанията планира да интегрира допълнителни AI възможности, които ще подобрят процесите и ще предложат още по-голяма ефективност както в България, така и на международните пазари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com