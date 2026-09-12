Волейболен мач разпали езиков спор в парламента. Костадинов иска промяна в Конституцията
Според него България трябва официално да запише, че българският език има македонска и банатска регионална писмена норма
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Според него България трябва официално да запише, че българският език има македонска и банатска регионална писмена норма
Йотова предложи създаването на индустриална икономическа зона с участие на двете държави
Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни 2026 г.
21 век не е моят, задъхвам се в него
Абитуриентите са разпределени в 783 училища и 4 320 изпитни зали
Днес е матурата по български език
А какво мисли за сина си?
Малки обяви
Малки обяви
Малки обяви
Малки обяви
Малки обяви
Има опасносткрасиви български думи да отидат в небитието заради никому ненужни чуждици
Как семействата избират предмет и формат за допълнителна подготовка
По-бързи реакции, по-добра комуникация и AI подобрения в бъдеще
Предложението на МОН е часовете по български език и литература и по математика да се увеличат и в двата гимназиални етапа
Изпитът ще продължи един час, а тестът включва 25 задачи
Максималният брой точки от изпита е 100
Договорено е програмата да започне през учебната 2025/2026година
Според Костадинов държавата трябва да подпомага финансово изучаването на български език в чужбина