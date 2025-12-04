Да зареждате ли телефона си в колата чрез USB? Вижте рисковете

USB портовете в автомобилите отдавна се приемат като удобно решение за зареждане на телефон по време на път. Експерти обаче предупреждават, че те не са толкова безопасни и мощни, колкото мнозина смятат. Неподходящото им използване може да натовари електрониката на колата и да повреди устройството.

Защо USB портът в колата не е подходящ за зареждане

Съвременните автомобили разполагат с USB портове в централната конзола, до мултимедийната система или в подлакътника. Те са предназначени основно за функции като CarPlay, Android Auto, стрийминг на музика и пренос на данни. Проблемът е, че повечето от тях все още работят със стандарти USB 2.0 или USB 3.0, които осигуряват между 2,5 и 4,5 вата мощност.

Това е твърде малко за бързо зареждане на смартфони, таблети и съвременни устройства, които изискват значително по-висока мощност. Така телефонът може да се зарежда изключително бавно, а в някои случаи дори да продължи да се разрежда, въпреки че е включен.

Рисковете: не само бавно зареждане

Опитът устройството да извлече повече мощност, отколкото портът може да осигури, може да доведе до редица проблеми. Устройството се нагрява значително, а електрическата система на автомобила се натоварва ненужно. В определени ситуации дори може да се стигне до по-бързо изтощаване на акумулатора, особено при спрян двигател.

Как да зареждаме телефона безопасно в автомобила

Специалистите препоръчват при нужда от бързо и стабилно зареждане да се разчита на адаптер за 12V запалката. Тези устройства предлагат мощност между 12 и 45 вата — значително по-близка до изискванията на модерните джаджи. Освен това адаптерите са евтини, лесни за подмяна и са създадени именно за такъв тип натоварване, за разлика от вградените USB портове.

