Да зареждате ли телефона си в колата чрез USB? Вижте рисковете
Навикът да се качваме в колата и да включваме кабела често води до неправилно използване на USB порта
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Навикът да се качваме в колата и да включваме кабела често води до неправилно използване на USB порта
Въпреки че USB устройството е компактно и практично, разчитането на него като основно хранилище е рисковано
Какво представлява и за какво ни трябва