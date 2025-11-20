Може ли да вярваме на флашката и къде да пазим най-важните файлове?

За много хора USB устройството е най-удобният начин за съхранение на важни файлове. То е компактно, не изисква интернет връзка и лесно се свързва с всеки компютър. Експертите на SlashGear обаче предупреждават, че разчитането единствено на флаш устройство за съхранение на важни файлове е опасно.

Защо флаш устройството не е най-добрият метод за съхранение

Както отбелязва SlashGear дълготрайността на USB устройството зависи от различни фактори: качество на производство, честота на употреба и условия на съхранение. Дори устройства от надеждни марки могат да се повредят за една нощ без видима причина. Междувременно много хора пазят единствените копия на документи на флаш памети – от лични снимки до работни проекти.

Освен това USB устройствата често стават носители на вируси. Самото свързване на устройството към заразено устройство ще прехвърли зловреден софтуер върху флаш устройството, което след това може да зарази други устройства.

Как да намалим риска от загуба на данни

Експертите съветват никога да не съхранявате важни файлове само в едно копие. В идеалния случай винаги имайте две копия: едно на USB устройство и едно в облачна услуга като Google Drive, iCloud или OneDrive. Този подход ще ви предпази от всякакви извънредни ситуации, от повреда на флаш устройството до случайно изтриване на данни.

Защитата на вашата информация е особено важна. Ако флаш устройството ви попадне в неподходящи ръце, всички ваши файлове ще бъдат достъпни. Затова експертите по сигурността препоръчват използването на криптиране. BitLocker е добър избор за това в Windows, а вградената Disk Utility е подходяща за macOS.

Основното правило е дублиране и криптиране

Както подчертава SlashGear идеалното решение е да се комбинира облачно и физическо съхранение. Ако вашият облачен акаунт бъде хакнат, все още ще имате резервно копие на флаш устройство; ако устройството бъде загубено, можете да възстановите данните си от облака.

Затова проверявайте редовно резервните си копия и се уверете, че можете бързо да възстановите необходимите файлове, ако е необходимо.

