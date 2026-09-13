Метод от нашите баби показва как най-добре да съхраняваме картофите у дома
Известно е, че картофите, купени от магазина, рядко издържат повече от две седмици
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Известно е, че картофите, купени от магазина, рядко издържат повече от две седмици
Всеки път, след като отидем до магазина, слагаме още една торбичка в нея
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