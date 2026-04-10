Експерти посочиха защо не бива просто да зарязвате стария си смартфон

За много технологични ентусиасти колекционирането на стари джаджи е въпрос на гордост, а натрупването на стари смартфони често дава своеобразна колекция. Други хора пазят старите си телефони „за всеки случай“ или защото в тях може да има важна информация, която един ден да им потрябва.

Според SlashGear обаче подобни устройства могат да се окажат не просто безполезни, а реална опасност, както физическа, така и дигитална.

Риск от прегряване и пожар

Основният проблем при по-старите смартфони са техните литиево-йонни батерии. С времето те се разграждат, губят стабилност и могат да станат опасни. В редки случаи това води до прегряване, изгаряне на батерията, пожар или дори малка експлозия.

Подобни инциденти не са просто теория. Те са документирани и в реални условия. Технологичният блогър Арун Майни съобщава, че по време на рекордната гореща вълна във Великобритания през лятото на 2022 г. батериите на три негови стари смартфона Samsung започнали спонтанно да се надуват.

Експертите съветват, ако съхранявате стари устройства, да ги държите на хладно и сухо място, периодично да зареждате батерията до около 50% и да не я оставяте да се изтощи напълно. При устройства със сменяема батерия най-добре е тя да бъде извадена.

Също така е важно да се знае, че литиево-йонните батерии не трябва да се изхвърлят в обикновения боклук. Те трябва да се предават в специализирани центрове за рециклиране или магазини, които приемат електронни отпадъци.

Скритият дигитален риск

Освен физическата опасност, старите смартфони крият и сериозни дигитални рискове. Те съдържат снимки, съобщения, акаунти и лична информация, която може да попадне в чужди ръце, ако устройството не е правилно изтрито.

Проблемът се задълбочава от факта, че по-старите телефони спират да получават актуализации за сигурност. Това ги прави по-уязвими на хакерски атаки. Дори ако телефонът е изключен, рискът от кражба и достъп до данните му не може да бъде напълно изключен.

Затова експертите препоръчват редовно да се проверяват старите устройства, да се инсталират наличните актуализации и, ако поддръжката е прекратена, да се прехвърлят важните данни и да се извърши пълно нулиране на устройството.

Допълнително се препоръчва такива телефони да не се свързват към домашната Wi-Fi мрежа, освен ако това не е абсолютно необходимо, за да се избегне създаването на допълнителен риск.

Не е просто стара джаджа

В крайна сметка един стар смартфон не е просто забравено устройство в чекмеджето, а потенциален източник на проблеми. Ако вече не се използва, най-безопасният вариант е или да бъде правилно подготвен за съхранение, или да се предаде за рециклиране чрез официални програми.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com